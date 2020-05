Scopri il set di pennelli professionale ad un prezzo super vantaggioso

Spesso sottovalutati e poco conosciuti, i pennelli per il trucco possono trasformarsi negli alleati più preziosi per un make up eseguito a regola d'arte: infatti, utilizzare pennelli di qualità e saper scegliere i modelli giusti assicura un trucco impeccabile.

Il set di pennelli per il trucco di Beakey è il più acquistato dalle utenti di Amazon, principalmente perché è un prodotto di altissima qualità in vendita ad un prezzo eccezionale. Questo set, infatti, si compone di 10 pennelli professionali, tutti diversi, morbidissimi e comodi da usare, più una beauty blender e una spugnetta per la pulizia degli stessi pennelli. All'interno del set troverai:

1 pennello piccolo obliquo con punta piatta - ideale per applicare il correttore sotto gli occhi e intorno al naso;

1 pennello piccolo obliquo con punta arrotondata - per truccare il zigomi, guance e i lati del naso;

1 pennello piccolo con punta piatta - per applicare il correttore e lavorare sulle imperfezioni;

1 pennello piccolo con punta affusolata - per lavorare su aree rotonde, come il naso;

1 pennello piccolo con punta arrotondata - per applicare ombretti e primer;

1 pennello grande obliquo con punta piatta - per applicare il fondotinta su naso e contorni della bocca;

1 pennello grande obliquo con punta arrotondata - per fard e bronzer;

1 pennello grande con punta piatta - perfetto per applicare il fondotinta;

1 pennello grande con punta affusolata - per applicare il correttore intorno a occhi e naso;

1 pennello grande con punta arrotondata - per applicare la cipria;

1 beauty blender ;

1 spazzola per la pulizia dei pennelli.

Inoltre, il set è corredato da una pratica guida con tutte le funzioni dei diversi pennelli.

Tutti i pennelli sono realizzati con manico in legno massello, un'impugnatura in acciaio molto comoda e setole sintetiche folte, ultra morbide e resistenti. Inoltre, possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati, sono facili da pulire e sono efficacissimi nell'applicazione di prodotti liquidi, in crema e in polvere. La beauty blender è una spugnetta per applicare il trucco, perfetta sia per una base super naturale, con fondotinta effetto nude, sia per eseguire le tecniche di contouring o di baking, mentre la spazzola è realizzata in silicone di qualità, è compatta, molto carina e utilissima per pulire tutti i pennelli da trucco, aiutandoti ad arrivare fino alla base senza rovinare le setole. Inoltre, tutti gli elementi del set sono contenuti in un comodo sacchetto di plastica con chiusura ermetica.

Di ottima qualità, il set professionale di pennelli da trucco marcato Beakey è in vendita ad un prezzo davvero eccezionale su Amazon.it: approfittane subito!

