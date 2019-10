Make up occhi super volume: cofanetto di L'Oréal Paris con pochette, mascara ed eyeliner ad un prezzo incredibile

Per conferire intensità e magnetismo al tuo sguardo, il trucco degli occhi può essere di grande aiuto, basta sapere come fare e avere gli strumenti giusti: un trucco occhi che punta tutto sul volume deve essere in grado di dare intensità allo sguardo e ampliare la forma dell'occhio.

Il set base per ottenere uno sguardo irresistibile, si compone innanzitutto di una matita per gli occhi o un eyeliner nero o marrone e un mascara volumizzante o incurvante. Un ruolo molto importante è anche quello dell’ombretto, con cui creare sfumature diverse e giochi di luce.

Il cofanetto Star Light in Paris in edizione limitata di L'Oréal Paris è il set base per il trucco occhi più apprezzato dalle utenti: i prodotti, infatti, sono di altissima qualità e il prezzo è molto conveniente.

Questo set è composto da:

il mascara nero volumizzante Paradise ;

nero volumizzante ; l’ eyeliner nero Superliner Mat-Matic ;

nero ; la pochette con paillettes.

Il mascara Paradise, grazie alla sua formula, dona alle ciglia volume intenso e super lunghezza, lasciandole leggere e naturali: arricchito con olio di ricino, nutre e rende morbide le ciglia per un risultato davvero incredibile. Inoltre, l’applicatore ondulato permette un'applicazione confortevole anche nelle zone più sensibili.

L’eyeliner Superliner Mat-Matic è un eyeliner nero in penna automatica, comoda e pratica, waterproff e long lasting (tenuta 24h), anti-sbavature e dal finish mat. Permette un'applicazione facile, rapida e precisa, per un look occhi davvero intenso.

Infine, la pochette ha delle luminose paillettes reversibili, che al tocco sfumano dall’oro al nero.

Lo Star Light in Paris di L'Oréal Paris è quindi un cofanetto completo, composto da prodotti di altissima qualità ed efficaci. In più, ha un prezzo davvero eccezionale: è in vendita su Amazon.it a soli 14,90 €. Non fartelo scappare!

