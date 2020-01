La recensione del booster di Sophinya, il trattamento naturale per ciglia e sopracciglia

Avere ciglia corte e deboli, come anche sopracciglia rade o provviste di "buchetti", è una caratteristica che accomuna tantissime persone, vuoi per l'uso di prodotti di make up troppo aggressivi, per depilazioni frettolose o "selvagge" o a causa di medicinali o terapie invasive.

È proprio per questo motivo che sul mercato sono disponibili tantissimi prodotti che permettono di trattare in modo specifico questo problema, ma la scelta è talmente vasta che spesso si rimane confusi. Quale sarà il migliore? E, soprattutto, quale tra questi avrà ingredienti non dannosi? Perché diciamolo, ciglia e sopracciglia sono zone delicate e vicinissime agli occhi, che vanno sempre protette e trattate con attenzione.

Abbiamo quindi deciso di cercare un prodotto curativo e di bellezza per ciglia e sopracciglia che fosse efficace ma anche realizzato con ingredienti sicuri e naturali e la risposta è il siero marcato Sophinya.

Questo siero è un vero e proprio trattamento curativo e di bellezza che nutre e rafforza ciglia e sopracciglia, stimolandone la crescita e rendendole più folte grazie all'azione di peptidi, vitamine e collagene. Ha la consistenza di un gel, inodore e non appiccicoso, si assorbe rapidamente, senza lasciare residui, ed è facile da applicare grazie al comodo pennellino in setole, che permette una stesura semplice, esattamente come un mascara: puoi passarlo sulle ciglia superiori ed inferiori, dall'interno verso l'esterno, o sulle sopracciglia, assecondandone la linea con movimenti dall'interno verso l'esterno. Inoltre, il siero va applicato quotidianamente per due volte al giorno, preferibilmente al mattino e prima di andare a dormire per almeno 4 settimane. I primi risultati sono visibili dopo un paio di settimane circa, ma il trattamento completo è di 3 mesi (e una confezione è sufficiente): le ciglia sono visibilmente rinforzate, folte e lunghe, e le sopracciglia risultano più piene e definite.

Infine, il booster per la crescita di ciglia e sopracciglia di Sophinya è un prodotto vegan, crueltyfree e che non provoca irritazioni, e la sua formulazione è priva di prostaglandina, silicone, profumi sintetici, coloranti sintetici, oli minerali, fenossietanolo, PEG, prodotti petrolchimici, OGM e cessori di formaldeide.

Il siero marcato Sophinya è quindi un prodotto naturale molto apprezzato ed efficace, che stimola la crescita di ciglia e sopracciglia, nutrendole, rinforzandole ed infoltendole: da provare subito!



Scoprilo in vendita su Amazon.it a 16,99€