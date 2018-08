Idratazione e freschezza: 5 spray per il viso

Molte volte durante la giornata abbiamo bisogno di rinfrescare e idratare il nostro viso senza però intaccare il makeup o avere un bagno ed un detergente viso a disposizione. Ecco quindi che ci vengono in soccorso le acque spray per il viso. In un istante ci forniscono la giusta dose di freschezza e idratazione! Abbiamo selezionato per voi i 5 migliori spray per il viso, ognuno con un’azione specifica.

1. Jowae Acqua Trattamento Idratante Spray

L’acqua spray di Jowae è un’acqua dal potere idratante con all’interno antiossidanti e acqua di fiori di Sakura. Profumata e adatta anche alle pelli più sensibili. Perfetta da utilizzare anche dopo essersi truccate per rendere il makeup meno polveroso e più naturale.

2. Garnier Hydra Bomb Spray Idratante Viso Multi-Protettivo

Garnier ha lanciato da poco sul mercato uno spray viso idratante, ma non solo! L’Hydra Bomb Spray ha infatti anche un fattore di protezione SPF30 ed un’azione antiossidante e antinquinamento. Perfetto quindi per essere utilizzato durante una giornata in città, per proteggersi, rinfrescarsi ed idratarsi.

3. Avene, acqua termale spray

Lo spray più conosciuto per il viso è sicuramente quello all’acqua termale. Questo spray di Avene è costituito al 100% da acqua di fonti termali ed è un ottimo spray rinfrescante, soprattutto se tenuto in frigo e vaporizzato direttamente sul viso!

4. Acqua di Rose 100% Naturale

Anche l’acqua di rose è perfetta per essere vaporizzata sul viso! Oltre a rilasciare un profumo delizioso l’acqua di rose ha un potere rinfrescante, calmante e lenitivo. Perfetta quindi se avete la pelle particolarmente sensibile e che si arrossa facilmente o anche dopo una scottatura solare.

5. Seven Minerals Aloe Vera SPRAY per Viso, Pelle & Capelli

Uno spray adatto per il viso ma anche per il corpo e per i capelli. All’interno contiene aloe vera, perfetto quindi per idratare la pelle e i capelli. Utilissimo da vaporizzare su viso e corpo dopo l’esposizione solare.

