Spugnette per fondotinta: quali scegliere e perchè

Dopo avervi parlato del variegato mondo delle lime per unghie, oggi affrontiamo un altro argomento delicato: l'uso della spugnetta per il trucco. Sono ancora in poche, infatti, coloro che utilizzano direttamente le dita (o proprio il palmo della mano) per applicare il fondotinta, la BB cream o la CC cream. La maggior parte delle donne predilige la spugnetta e fa bene.

Sì, perché questo strumento maneggevole ed economico, aiuta a stendere il make up in modo uniforme, senza sporcare le mani. In commercio, però, esistono diverse tipologie di spugnette per il trucco che andiamo ad approfondire.

Le spugnette tonde

Iniziamo con le più classiche, le spugnette tonde e sottili scelte dalla maggior parte delle donne. Si tratta di dischetti di spugna, solitamente in vendita in confezioni multiple che assicurano un make up impeccabile. La forma tonda e la sottigliezza di queste spugnette, infatti, permette di maneggiarle facilmente, di piegarle all'occorrenza e di usarle per qualsiasi tipo di trucco (dal più semplice al più elaborato). L'unico difetto di queste spugnette è che, essendo sottili, tendono ad impregnarsi di fondotinta e, dunque, periodicamente, vanno lavate con sapone neutro e lasciate asciugare.

Le spugnette Beauty Blender

Con il termine Beauty Blender si intende quella spugna a forma di uovo, che, spesso, finisce a punta o con taglio obliquo. Una spugna di ultima generazione, nata dall'azienda omonima e poi riprodotta da tantissime case. Si tratta di una spugnetta make up particolarmente resistente, senza lattice, anallergica per realizzare un make up senza difetti. La classica forma a uovo è la più classica, ma, nel tempo, sono state ideate spugne simili con forme leggermente diverse (a nocciolina, per esempio), per poter meglio raggiungere tutti i punti del viso, per realizzare contouring impeccabili ed altri trucchi particolarmente elaborati.

Le spugnette triangolari

Le spugnette triangolari sono quelle che permettono di coprire di make up anche gli angoli più impervi del viso, quelli vicino al naso, quelli dietro alle orecchie. Sono spugnette piccole e per questo particolarmente maneggevoli, consigliate a chi ha una certa manualità ed esperienza e ha voglia di dilettarsi in make up di un certo livello di difficoltà.

Le spugnette con il manico

A prima vista sembrano dei pennelli e invece no: sono delle spugnette per il trucco. Comode, un po' strane, ma perfette anche per chi è alle prima armi. Si impugnano facilmente e permettono di distribuire in modo omogeneo fondotinta, bb cream o altri prodotti cremosi su viso e collo. Anche riporre queste spugnette sarà più semplice, basterà metterle nel porta pennelli insieme agli altri 'attrezzi del mestiere'.

Spugnetta in silicone

Terminiamo con una spugna make up di ultima generazione, quella in silicone che si presenza come una sponge trasparente, chic, molto trendy e anche funzionale. La spugna in silicone, infatti, è il perfetto applicatore per fondotinta, fard make-up, blush, evidenziatore e correttore. E si pulisce sotto l'acqua molto facilmente.

