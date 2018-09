I migliori struccanti occhi per rimuovere ogni makeup

Struccarsi è un'azione quotidiana molto importante. Detergere la pelle e struccare gli occhi è molto importante per non far insorgere imperfezioni e per ritardare l'invecchiamento cutaneo. Oggi abbiamo selezionato per voi i 5 migliori struccanti in grado di rimuovere qualsiasi traccia di makeup, anche waterproof!

1. Clinique Struccante

Uno struccante solido in grado di rimuovere davvero ogni traccia di ogni tipo di makeup, anche quello waterproof! Si tratta di un balsamo a base di oli che una volta massaggiato sul viso umido scioglie il trucco in maniera delicata ed efficace. Il prezzo leggermente alto giustifica la qualità eccellente.

2. Bioderma Sensibio H2O Acqua Micellare Pelli Sensibili

L'acqua micellare per eccellenza! Adatta alle pelli e agli occhi più sensibili poiché clinicamente testata questa acqua micellare rimuove il makeup in maniera eccelente pur essendo davvero delicata. Inoltre non ha bisogno di essere risciacquata. Ottima la confezione da 500ml, che dura davvero parecchio tempo anche se utilizzata tutti i giorni.

3. Collistar Struccatore Addolcente Bi-Fase Occhi-Labbra

Uno struccante bifasico, con una parte acquosa ed una oleosa che vanno miscelate insieme prima dell'utilizzo. Grazie all'olio contenuto all'interno del prodotto il makeup si rimuoverà più facilmente. Perfetto sia per il trucco waterproof che per le tinte labbra difficili da rimuovere! Ideale anche per le pelli sensibili poiché all'interno ha malva e calendula, dall'azione lenitiva.

4. Garnier Acqua Micellare Tutto in 1

Un'acqua micellare perfetta da utilizzare tutti i giorni! Strucca occhi, viso e labbra in un solo gesto e senza bisogno di risciacquo. L'alternativa economica e conveniente alla più costosa acqua micellare di Bioderma.

5. Sante Cosmetico naturale Struccante Per Occhi

Uno struccante occhi bio delicato.e nutriente. All'interno contieene olio di mandorla bio, estratto di melograno e aloe vera. Perfetto se amate rispettare la vostra pelle ed anche l'ambiente.

