Le 5 migliori terre per un effetto abbronzato

L’estate sta ormai finendo ma non siete pronte ad abbandonare l’abbronzatura? Niente panico, ci pensa il makeup! Grazie alla giusta terra dal sottotono caldo potrete ricreare sul vostro viso un perfetto effetto abbronzato, anche quando l’autunno sarà ormai arrivato. Abbiamo quindi selezionato per voi i 5 migliori bronzer caldi per ricreare l’effetto “baciata dal sole”.

1. Maybelline New York Master Bronze Palette 3 Terre

Perché accontentarsi di una sola terra abbronzante quando se ne possono avere tre? Questa palette di Maybelline ci permette di avere 3 tonalità differenti di terra abbronzante all’interno dello stesso prodotto. Perfetta per ricreare un effetto abbronzato più o meno evidente.

2.L'Oréal Paris Glam Bronze Maxi Terra

Una terra abbronzante dal sottotono caldo e dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Perfetta per chi ha una carnagione scura ed un sottotono caldo.

3. Maybelline New York Master Sculpt Terra Contouring 2in1

Oltre ad avere un effetto abbronzato sul vostro viso volete anche illuminarlo? Con questa mini palette di Maybelline potete illuminare e realizzare allo stesso tempo un po’ di contouring.

4.COLLISTAR, Terra Abbronzante Effetto Seta

La terra abbronzante di Collistar ha una texture davvero sottile e si sfuma in un’istante. è inoltre perfetta da portare in giro per dei ritocchi grazie allo specchio ed al pennello presenti nella confezione.

5.Desert Bronz Powder Maxi Terra Compatta Effetto Abbronzante

Volete essere sicure di non rimanere davvero mai senza terra abbronzante? Allora la maxi terra di Pupa è quello che fa al caso vostro. Una confezione davvero maxi da utilizzare con un pennello ampio per dare in un attimo un tocco di colore al vostro viso.

