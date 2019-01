Unghie di San Valentino: 5 idee per rendere sexy e romantiche anche le mani

San Valentino è la festa ideale per ritagliarsi una parentesi romantica con il partner, ma anche per fare a se stesse un regalo speciale. Un'idea potrebbe essere quella di regalarsi un prodotto delle collezioni make up e beauty (dei maggiori brand) dedicate alla festa degli innamorati oppure di concedersi qualche ora dalla nail artist di fiducia per delle unghie a tema.

Ecco 5 idee per unghie di San Valentino, romantiche, sexy e alla moda:

1. Per le più romantiche: nail art con cuori

Un grande classico. Le unghie di San Valentino con cuori rossi e bianchi. Sempre bella e sbarazzina, questa nail art per essere impeccabile, però, deve seguire alcune linee guida. La prima? No alle unghie tutte uguali. La seconda? No a cuori troppo grandi. L'ideale è alternare unghie rosse ad altre bianche, ad altre ancora nude, realizzare dei cuori piccoli e delicati, in varie zone dell'unghia (ma non necessariamente su tutte).

2. Per le più eleganti: unghie di San Valentino sfumate

Per chi non ama i cuori, il rosso acceso, le unghie troppo vistose, insomma, una buona proposta per San Valentino, è la nail art sfumata dal nude al rosso. Si tratta di una manicure da realizzare su unghie abbastanza lunghe e dalla forma affusolata. Il risultato finale è davvero chic.

3. Per le sognatrici: nail art con Topolino e Minnie

Per chi, oltre ad essere molto romantica, è anche una grande sognatrice, le unghie di San Valentino ideali sono quelle a tema Mickey Mouse. Tutte rosse (oppure rosse alternate a french), su un pollice Topolino, sull'altro Minnie che, avvicinandosi, si danno un bacino.

Per le più raffinate: unghie cipria con cuori neri

Una nail art elegante, raffinata e indicata anche per donne mature a San Valentino è la seguente: smalto cipria o nude su tutte le unghie e contorno nero di cuori intrecciati soltanto sugli anulari. Semplice, bella, chic.

5. Per le più sbarazzine: unghie con cuori e righe

Una nail art giovane, fresca, sbarazzina per San Valentino è questa: unghie sui toni del pesca, del salmone (niente rosso acceso). Indice, medio e mignolo rosa cipria, pollice e anulare color pesca/salmone. La vera chicca di questa nail art, però, sta nelle righe orizzontali realizzate solo su alcune dita, con piccoli cuori che come note musicali si vanno a posizionare su quel romantico pentagramma.