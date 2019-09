Valigetta con kit trucchi: libera la make up artist che è in te!

Per un make up sempre impeccabile è fondamentale avere una trousse in grado di soddisfare le proprie esigenze, completa e con prodotti di qualità.

Il kit di Makeup Trading Schmink è una ottima soluzione sia per chi è alle prime armi, sia per le appassionate di make up: completo e variegato, è perfetto anche in viaggio, grazie alla valigetta leggera e poco ingombrante dove poter riporre comodamente tutti i trucchi che compongono il set. I trucchi sono di ottima qualità, colorati e dalla resa davvero buona; in questo kit troverai:

3 matite per gli occhi e una per le labbra

4 rossetti

4 smalti

2 blush

8 confezioni da 4 ombretti ciascuna, tutte di colori diversi

una scatola porta ombretti da borsa con specchio integrato

3 applicatori e 1 pennellino per ombretto

1 valigetta per sistemare tutti i trucchi

La valigetta contiene, quindi, tutto il necessario per il trucco (all’appello mancano solo fondotinta e mascara), e la sistemazione degli oggetti al suo interno risulta pratica e funzionale; inoltre, il rapporto qualità-prezzo del kit di Makeup Trading Schmink si dimostra particolarmente interessante, soprattutto se rapportato a quello di altri prodotti simili.

Il kit di Makeup Trading Schmink è in vendita su Amazon.it a soli 19,54 €: non lasciartelo sfuggire!

Ci piace perchè:

rapporto qualità prezzo davvero ottimale;

prezzo davvero ottimale; peso ridotto e dimensioni molto contenute della valigetta, che la rendono ideale per spostamenti e viaggi;

buona varietà di trucchi sia per colori che per tonalità.

