Ciglia Sensazionali, il nuovo mascara Maybelline limited edition firmato da Giulia De Lellis

Carismatica e determinata, Giulia De Lellis, con i suoi quattro milioni di followers, è tra le influencer più amate dal web; dopo Uomini e Donne, il Grande Fratello e dopo aver dato pubblicato una biografia che sta facendo scalpore, Giulia è diventata la testimonial del noto brand di cosmetica Maybelline NY, lanciando un nuovo mascara in edizione limitata: Ciglia Sensazionali by GDL.

Il mascara Ciglia Sensazionali è disponibile in un’edizione limitata firmata da Giulia De Lellis, in 3 diversi pack: cuore, unicorno e stella; i tre simboli rappresentano le tre idee su cui Giulia ha costruito negli anni la sua immagine, pubblica e privata: amare sé stessi, non smettere di sognare, brillare il più possibile.

L’esclusivo applicatore moltiplica-ciglia, grazie alle sei diverse tipologie di setole, infoltisce le ciglia, dona volume e le apre a ventaglio, per un effetto davvero sensazionale. Questo mascara garantisce una tenuta impeccabile per l'intera giornata e la sua formula intensamente nera riempie le ciglia ad ogni passata, senza grumi, per un volume effetto ventaglio.

Le setole interne ti permetteranno di raggiungere tutte le ciglia, dalle radici alle punte, moltiplicandole passata dopo passata; le setole esterne, invece, aprono le ciglia a ventaglio, per uno sguardo sensazionale.

Ci piace perché:

ha una formula leggera e fluida, non cola, non crea grumi

ha una tenuta ottimale

dona un volume effetto ventaglio

Trovi il mascara di Maybelline NY Ciglia Sensazionali firmato da Giulia De Lellis in vendita su Amazon.it in tutte e tre le versioni, ognuna a 9,99 €: