Maschera idratante viso all’argilla ed estratto di rose, un prodotto naturale per contrastare la pelle secca

Le maschere idratanti per il viso sono il prodotto cosmetico ideale per contrastare i segni dell'età e per trattare la pelle secca e disidratata: appositamente studiate per ripristinare un alterato equilibrio idrolipidico cutaneo e ristabilire il pH fisiologico, queste maschere per il viso proteggono la pelle dall'azione di agenti esterni, come freddo e vento, e dalle conseguenze della disidratazione cutanea, come l'invecchiamento precoce, macchie, rughe e colorito spento.

Delicata ed ideale anche per la pelle sensibile, la maschera idratante di Hristina Cosmetics è un prodotto 100% naturale a base di argilla e rosa, che ripristina la corretta idratazione cutanea, nutre e illumina la pelle.

Realizzata in Bulgaria e formulata con una miscela professionale di caolino (argilla), ossido di zinco, acqua di rosa di Damasco, olio di semi d'uva, estratto di camomilla, propoli ed elastina, questa maschera dona numerosi benefici alla pelle:

offre un’idratazione intensa e profonda, rendendola la pelle del viso più omogenea, morbida, fresca e rimpolpata;

nutre a fondo la pelle secca e arida;

e arida; protegge la pelle dalle aggressioni esterne (raggi solari UV, freddo e vento);

ha effetto lenitivo, rigenerante e tonificante;

dona elasticità e luminosità alla pelle del viso.

Cruelty free (non testata sugli animali) e priva di parabeni, solfati, PEG e oli minerali, questa maschera idratante è adatta a tutti i tipi di pelle, ha una texture morbida e corposa, che si stende facilmente, un ottimo profumo di rosa e idrata la pelle senza renderla oleosa. Inoltre, la maschera idratante di Hristina Cosmetics è la più acquistata su Amazon.it proprio per la sua capacità di lasciare la pelle del viso liscia, idratata, profumata, luminosa e sana.

