Passione skincare: ecco le 5 migliori maschere viso coreane in tessuto

Prendersi cura della propria pelle è una coccola che ogni donna si dedica quando ha tempo. Le donne coreane hanno da sempre un’ampia cultura per la skincare e in particolare per le maschere viso. Da qualche anno anche in Occidente abbiamo adottato questa tendenza, ecco quindi le migliori 5 maschere viso in tessuto coreane!

1. Dermal Korea Collagen Essence

La nostra scelta top di maschere viso coreane in tessuto è questo set di ben 16 maschere della Essence. Una marca molto conosciuta in Corea ed anche super economica. Con poco più di 10€ potrete avere ben 16 maschere viso con 16 differenti azioni: nutriente, illuminante, idratante, lenitiva, ecc. Un consiglio? Provate ad utilizzare una maschera viso ogni sera. La vostra pelle ringrazierà!

2. TonyMoly masterlab

TonyMoly è un marchio molto conosciuto per quanto riguarda la skincare, una qualità alta ed un prezzo un pochino più elevato. La linea MasterLab offre maschere in tessuto molto imbevute e con ingredienti di ottima qualità. In questo set trovate 4 maschere dall’azione: idratante, riparatrice, nutriente e illuminante.

3. Secriss Korea

Un set di maschere viso coreane in tessuto ancora più economico e conveniente. Contiene infatti ben 20 maschere viso ognuna con ingredienti ed azioni diverse. Un mix di maschere perfette se siete delle vere appassionate di skincare.

4. SNP Cosmetic Animal Mask

Oltre a prendervi cura della pelle del vostro viso volete anche divertirvi? Ecco la scelta adatta! Delle maschere viso in tessuto con disegnati sopra i volti di 4 animali diversi. Queste maschere viso sono perfette anche per un divertente pigiama party con le amiche.

5. Compresse per maschera facciale naturale fai da te

Se siete amanti del fai da te, dei DIY e della cosmesi naturale da realizzare in casa ecco il kit che fa per voi per realizzare delle vere e proprie maschere in tessuto direttamente con le vostre mani! Si tratta di compresse che una volta imbevute di acqua, olio, aloe vera o delle sostanze che volete per realizzare la vostra maschera, diventeranno una vera e propria maschera in cotone. All’interno del kit trovate anche una ciotola in cui immergere la compressa e un cucchiaio.

