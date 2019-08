4 maschere per capelli biologiche e naturali, da provare prima di subito!

Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, donano forza, volume, lucentezza, pettinabilità e antistaticità a capelli spenti, sfibrati, grassi o colorati.

L’estate è il periodo più delicato per la cura e la salute dei capelli; sole, salsedine, cloro, docce e trattamenti frequenti possono infatti danneggiare la nostra chioma: a tale scopo, le maschere nutrienti e ristrutturanti per capelli sono formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più voluminoso e forte.

È importante ricordare che la maschera non deve essere usata giornalmente come sostituto del balsamo; l’ideale è applicarla 1, massimo 2 volte a settimana, rispettando il tempo di posa, così da nutrire e ristrutturare il capello in profondità, conferendogli volume e forza.

Ne esistono di diversi tipi, a seconda della funzione da svolgere; abbiamo quindi selezionato 4 differenti maschere per capelli, ognuna adatta ad un’esigenza diversa. Scopri qual è quella più adatta ai tuoi capelli!



Questa maschera per capelli alla bava di lumaca marcata Nuvò è veramente eccezionale: grazie all’azione sinergica dei suoi 10 principi attivi (tra cui cheratina vegetale, olio di mandorle e olio di jojoba), dona morbidezza e volume sin dalla prima applicazione. Adatta a tutti i tipi di capelli, dermatologicamente testata e nichel tested, districa ed evita l'effetto crespo; i capelli risultano morbidi, pettinabili, sani, soffici, districati, luminosi e piacevolmente profumati.

Inoltre, in caso di capelli grassi, questa maschera non li appesantisce né li opacizza. Da applicare anche più volte alla settimana dopo lo shampoo, va lasciata in posa per soli 5 minuti. Approvata!

Scopri di più su Amazon.it



La maschera per capelli marcata Leganza è arricchita con vitamina F, urea e olio di lavanda biologico, dalle proprietà nutrienti, depurative, stimolanti e curative; ha un effetto ringiovanente e nutriente, regola la secrezione di sebo ed è particolarmente adatta per i capelli grassi. Ha un aroma unico e rilassante, con una nota distintiva di lavanda ed è senza parabeni e senza siliconi.

Applicala sui capelli puliti e umidi, strofinando con delicati movimenti circolari. Lasciala agire per 5-7 minuti, poi risciacqua abbondantemente con acqua.

Scopri di più su Amazon.it



Maschera per capelli professionale con effetto voluminizzante e lenitivo, ricca di oli essenziali spremuti a freddo (tra cui olio di cocco, olio di argan, olio di jojoba e olio di ricino) e composta esclusivamente da ingredienti di origine naturale. Pensata specificatamente per capelli ricci, crespi e sfibrati, grazie alla sua nuova formula arricchita con vitamina E ed acidi grassi essenziali, ne contrasta e previene la caduta e ne garantisce la ricrescita; inoltre dona lucentezza e volume, nutre il capello fino al bulbo e lascia una piacevole sensazione di freschezza.

Scopri di più su Amazon.it



La maschera antigiallo della B Uniq è ideale per i capelli biondi, naturali e trattati e restituisce ai tuoi capelli una sfumatura brillante, rivitalizzando le ciocche danneggiate; contrasta l’ingiallimento dei capelli biondi utilizzando un pigmento viola profondo e migliora l'aspetto di capelli biondi, bianchi, grigi, argentati e color platino. Datata di filtro per raggi ultravioletti, protegge i tuoi capelli dalle radiazioni solari e dall'inquinamento. Formulata con olii naturali di jojoba, marula e cocco, per nutrire e idratare i capelli secchi e spenti, è arricchita anche da cheratina e vitamina B5, che donano luminosità e morbidezza.

Questa maschera marcata B Uniq è priva di SLS, silicone, solfati e parabeni. Prima dell’utilizzo, indossa i guanti inclusi nella confezione per evitare di macchiarti le mani; lava i capelli, tampona con un asciugamano e applica la quantità giusta per coprire le ciocche da metà lunghezza alla punta. Lascia agire per massimo 5 minuti, poi risciacqua bene. Il risultato è capelli più luminosi e sani, il cui colore dura più a lungo.

Il consiglio in più: attenzione al tempo di posa; più i capelli sono chiari, meno dovranno stare in posa!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!