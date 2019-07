5 maschere per il viso da non farsi sfuggire

Le maschere per il viso sono una parte fondamentale della beauty routine: rispetto ai trattamenti abituali, le maschere hanno una concentrazione più elevata di principi attivi, e quindi fungono da veri e propri bagni di bellezza per la pelle, andando a potenziare le azioni di skincare quotidiane.

Da applicare 1-2 volte alla settimana sulla pelle completamente pulita, è sempre buona norma non superare i tempi di posa, dato che non migliora le performance della maschera e, in alcuni casi, può risultare dannoso.

Una novità sempre più diffusa, e assolutamente da provare, è il multimasking, ovvero l’utilizzo di più di una maschera alla volta, ognuna delle quali applicate su una parte diversa del viso: per esempio, l’applicazione di un prodotto purificante solo nella zona T, e sul resto del viso una maschera idratante.

Scopri le migliori maschere che puoi trovare su Amazon.it a prezzi eccezionali, adatte ad ogni esigenza e a ogni tipo di pelle!

Questa maschera purificante è ideale per chi ha la pelle grassa e con imperfezioni: infatti, contiene 3 diverse argille minerali, che assorbono le impurità e l’eccesso di sebo, purificano la pelle donandole luminosità e riducono le imperfezioni.

Ci piace perché:

uniforma e illumina l’incarnato

purifica e opacizza la pelle, lasciandola pulita e morbida al tatto.

Scopri di più su Amazon.it

Questo è un utilissimo set di 12 maschere per il viso made in Corea: con ingredienti di origine naturale, queste maschere in tessuto hanno tutte gli stessi ingredienti “base” ( radice di ginseng, di liquirizia, acido ialuronico) più alcuni specifici per ognuna.

Da quella antiossidante al collagene a quella lenitiva alla rosa, o super idratante all’aloe, ce ne sono davvero per tutti i gusti!

Rinfrescanti e idratanti, hanno un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e sono perfette anche come idea regalo: da provare subito!

Scopri di più su Amazon.it

Maschera per il viso antiage con bava di lumaca Helix Aspersa, arricchita con Acido Ialuronico.

La bava di lumaca ha numerose proprietà benefiche per la nostra pelle, grazie anche all’allantoina, al collagene, all’elastina e alle vitamine A, C ed E presenti in essa.

Le proprietà principali di questa maschera alla bava di lumaca sono:

svolge un’azione anti-age davvero efficace, stimolando la pelle, donandole compattezza e aiutandola a rinnovarsi

rigenera e lenisce la pelle

elimina le cellule morte

ripristina il naturale equilibrio idrolipidico dell’epidermide

La maschera viso di La Chiocciola non contiene parabeni, nickel, glutine e profumi allergizzanti.

L'estrazione della bava avviene senza stress o danni fisici per le lumache, allevate con alimenti freschi e biologici in campi privi di pesticidi e concimi chimici. Inoltre, è 100% made in Italy.

Scopri di più su Amazon.it

Questo scrub, che favorisce un'esfoliazione delicata, è perfetto da utilizzare anche prima dell’applicazione di una maschera, per intensificarne l’assorbimento e l’azione.

Lo scrub di L'Oréal Paris unisce i cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), per un'esfoliazione intensa ma delicata, all’olio di semi d'uva e vitamina E, per illuminare l'incarnato, all’olio di monoi, un idratante naturale, e alla polvere di bacche di acai, per levigare con delicatezza la superficie della pelle.

Ideale per pelle spenta e imperfezioni, questo scrub esfolia e dona luminosità per un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Scopri di più su Amazon.it

Ideale per rimuovere le impurità della pelle e i punti neri, la particolare formulazione di questa maschera naturale unisce le proprietà del carbone vegetale attivo e dell'argilla verde per una pulizia del viso profonda ed efficace.

Grazie agli oli vegetali di neem e jojoba, alla bardana e agli oligoelementi presenti nei sali del Mar Morto la maschera di Youdèa organics purifica il viso dalle impurità, aiuta a prevenire l’acne, a restringere i pori dilatati e a rimuovere i punti neri senza aggredire il naturale ph della pelle.

Questa maschera è prodotta e confezionata in Italia, è formulata per essere adatta a tutti i tipi di pelle (anche sensibili e/o mature) ed un prodotto bio, vegan e cruelty free certificato.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!