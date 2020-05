Massaggiatore multifunzione, uno strumento eccezionale per combattere i dolori muscolari, la ritenzione idrica ed esfoliare la pelle

Il massaggiatore multifunzione è un eccezionale dispositivo che ti permette di affrontare diverse problematiche senza dover affrontare grosse spese. Infatti, questo dispositivo piccolo ma potente è dotato di un manico robusto e di 4 diverse testine massaggianti, tutte facilmente intercambiabili e ognuna con una funzione diversa:

1 testina massaggiante ondulata - per un massaggio corpo ad agopressione che combatte i dolori muscolari , stanchezza e stress emotivo;

1 testina massaggiante liscia - con vibrazione a effetto vortice, ideale per allentare le tensioni e combattere i dolori del collo;

1 testina massaggiante a sfera - stimola la circolazione sanguigna, combatte la ritenzione idrica e può essere usata su tutto il corpo, unendo anche una crema o un olio essenziale;

1 testina massaggiante esfoliante - per eliminare pelle morta e callosità su piedi, ginocchia e gomiti.

Questo massaggiatore multiuso, quindi, è l'ideale sia per chi soffre di dolori a schiena, collo e spalle, sia per combattere adiposità, cellulite e ritenzione idrica, ma anche per dare sollievo ai muscoli dopo l'attività fisica o dopo ore passate in piedi. Inoltre, la funzione esfoliante lo rende utilissimo per eliminare callosità e pelle secca e avere una pelle morbida e liscia.

Sicuro ed efficace, questo massaggiatore multifunzione produce fino a 3000 impulsi al minuto ed è dotato di vibrazione regolabile; inoltre, è realizzato con materiali di qualità, è compatto e comodo da portare in giro ed è in vendita ad un prezzo molto conveniente: approvatissimo!

