Le migliori creme per le mani da acquistare on line

Rispetto alle altre parti del corpo, la pelle delle mani si caratterizza per uno strato corneo (lo strato esterno dell’epidermide) più spesso e per la carenza degli elementi che concorrono alla sua naturale idratazione, come, ad esempio, le ghiandole sebacee. Inoltre, la pelle delle mani risulta spesso secca e screpolata sia perché maggiormente esposta agli agenti esterni sia perché è sottoposta a lavaggi frequenti. Per questo è necessario utilizzare una crema per le mani che possa prevenire e curare screpolature, secchezza e invecchiamento precoce, scegliendo, allo stesso tempo, un prodotto sicuro per la pelle, naturale e privo di ingredienti dannosi.

Per aiutarti a scegliere la crema mani più adatta alle tue esigenze abbiamo quindi selezionato le migliori creme idratanti, nutrienti e dagli ingredienti naturali che puoi comodamente acquistare su Amazon.it e ricevere a casa in un giorno grazie al programma Amazon Prime: scoprile subito!

Un balsamo leggero con estratto di ciliegio biologico, che ammorbidisce le cuticole e aiuta a rinforzare le unghie, ed estratto biologico di fiore di loto, che protegge e nutre la pelle; realizzata con il 99% di ingredienti di origine naturale (certificato BDIH), la crema di Organic Shop è nutriente, lascia le mani morbide, lisce, luminose e ben idratate, si assorbe facilmente, non unge ed ha un profumo di ciliegia delicato ma deciso.

Una crema barriera ristrutturante ideale per mani con tendenza a dermatite allergica o irritativa da contatto; la crema di Dermovitamina Calmilene svolge un'azione intensiva anti secchezza, lenitiva e anti prurito, protegge la pelle dalle aggressioni esterne e previene la secchezza, la disidratazione e la formazione di screpolature, spaccature e fissurazioni delle mani dovute a contatto con elementi chimici e prodotti aggressivi oppure in caso di sensibilità individuale o di allergie e intolleranze a prodotti chimici e metalli. Questa crema contiene un particolare olio filmogeno in grado di formare un film traspirante e impalpabile che isola la cute dall'ambiente esterno, ma non unge e consente il normale utilizzo delle mani; inoltre, ha una profumazione neutra, è metal tested (nickel, cromo, cobalto), è dermatologicamente testata per pelli sensibili e allergiche ed è priva di siliconi, oli minerali, petrolati, sostanze animali, peg, coloranti, edta, bha e bht.

Dalla buonissima profumazione floreale e dalla texture abbastanza densa e corposa, ma che non unge e si assorbe facilmente, la crema per le mani marcata Nuxe ha una formulazione ricca di preziosi ingredienti nutrienti, lenitivi e riparatori, come l'olio di Rosa Mosqueta, quello di Mandorle Dolci, l'olio di Girasole, l'olio di Argan, il burro di Karitè, l'estratto di Orzo, il Miele di Acacia, la Vitamina E e molto altro ancora. Inoltre, oltre ad essere un validissimo prodotto per le mani, questa crema è perfetta anche per ammorbidire le cuticole e rinforzare le unghie, donando loro un aspetto più levigato e sano.

Burt's Bees è un'azienda americana molto nota per la qualità e l'ampia gamma di prodotti, le cui formulazioni contengono una media del 99% di ingredienti di origine naturale, oltre al fatto che nessun ingrediente o prodotto finito è stato testato sugli animali. Dalla texture ricca e nutriente, la crema per le mani di Burt’s Bees è l'ideale per chi cerca un trattamento nutriente e protettivo, capace di evitare screpolature e secchezza. Realizzata con latte di mandorle, cera d'api, olio di mandorle dolci, aloe vera e Vitamina E, questa crema mani biologica è profondamente idratante e nutriente ed ha una consistenza estremamente ricca e burrosa: ne basta davvero pochissima per ottenere una pelle morbida e vellutata, e dopo pochi minuti di massaggio si assorbe perfettamente.

La crema per le mani di Aveeno è un prodotto protettivo e idratante che ripristina la barriera idrolipidica della pelle e, allo stesso tempo, la nutre e la rinforza; la sua formula con con avena colloidale è particolarmente efficace e protegge dagli stress ambientali come vento, sole e freddo, e la sua idratazione dura a lungo, anche dopo il lavaggio. Inoltre, lascia la pelle morbida e liscia, si assorbe facilmente e non unge.

La crema idratante per mani e unghie Tabaibaloe è un prodotto 100% naturale all'Aloe Vera delle Isole Canarie, ideale per nutrire e idratare le mani secche e screpolate. I componenti attivi dell'aloe vera, infatti, hanno proprietà rigeneranti e lenitive, con un alto potere nutrizionale e reidratante, che proteggono e aiutano la pelle ad affrontare le aggressioni esterne come il freddo, l'ambiente secco o gli agenti chimici. Dermatologicamente testata e molto profumata, questa crema si distribuisce bene, non unge e si assorbe velocemente.

