Scrub ai piedi: perché è importante farlo e qual è migliore da acquistare on line

L'estate è sempre più vicina, e con lei sono in arrivo anche sandali, infradito e scarpe aperte. Proprio per questo è particolarmente importante prendersi cura dei propri piedi, soprattutto in questo periodo. Inoltre, i mesi trascorsi nelle scarpe chiuse, che a volte non garantiscono il benessere dei piedi perché troppo alte, troppo strette o poco traspiranti, possono aver causato secchezza della pelle, ruvidità e desquamazioni.

Per prevenire o risolvere queste problematiche è molto utile ricorrere periodicamente ad uno scrub rigenerante, che allevia la sensazione di stanchezza e offre ai piedi una cute morbida e rinnovata. Utilizzare lo scrub ai piedi una o due volte alla settimana, infatti, è l'ideale per combattere la pelle secca, gli ispessimenti, i calli e le ruvidità: l'importante è eseguire sempre un pediluvio prima del trattamento, per preparare la pelle, e applicare una crema idratante al termine.

Inoltre, lo scrub si può eseguire sia sulla pelle asciutta, per un effetto più strong, che sulla pelle inumidita, più delicato e dolce.



Il gel esfoliante per i piedi di Pinpoxe è un prodotto che rimuove la pelle e le cellule morte, idrata e nutre profondamente la pelle, lasciando i piedi lisci, rigenerati, profumati e liberi da calli, duroni, ispessimenti e desquamazioni.

Super idratante, dona un effetto vellutato ai piedi ed è molto facile da usare: basterà fare un pediluvio, asciugare i piedi, massaggiarli con lo scrub per circa 10 minuti per poi risciacquare e asciugare.

Questo scrub è arricchito con polvere di guscio di noci Pecan, completamente naturale e dall'azione esfoliante, polvere di luffa, dal potere detossinante, acido ialuronico, vitamina E ed ingredienti a base di glicerina vegetale dal potere idratante, come l'estratto di cetriolo, l'estratto di foglie di Aloe Vera e l'estratto di bambù. Le microsfere esfolianti di origine naturale non inquinano l'ambiente e hanno la giusta dimensione per dare al composto un ottimo potere esfoliante, mentre lo scrub si applica e si assorbe bene sulla pelle, è facile da rimuovere, non unge, ha una profumazione molto fresca e non causa irritazioni o arrossamenti. Inoltre, è privo di OGM, di glutine e cruelty free (non testato sugli animali),



Per avere piedi sani, morbidi e pronti per il tuo paio di sandali preferiti, prova il gel esfoliante di Pinpoxe, in vendita su Amazon.it ad un ottimo prezzo!