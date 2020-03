Guida all'acquisto: i migliori scrub viso per una pelle perfetta

Indispensabile step di una beauty routine impeccabile, lo scrub (o esfoliante) è un prodotto arricchito da micro-granuli che, con la loro azione leggermente abrasiva, liberano la parte più superficiale della pelle dalle cellule morte e la rigenerano. Questo prodotto deve essere delicatamente massaggiato sulla pelle umida con movimenti circolari e poi risciacquato con acqua tiepida, e non deve essere utilizzato più di due volte a settimana; inoltre, oltre a rimuovere le tracce di sporco e le cellule morte, migliora l’ossigenazione e la micro circolazione della pelle e la rende anche più ricettiva ai trattamenti successivi, come creme e maschere.

Infine, lo scrub per il viso può contenere al suo interno ingredienti differenti e granuli di diversa grandezza, a seconda del tipo di pelle e dell'azione specifica che il prodotto svolge (nutriente, illuminante..).

Per aiutarti a scegliere lo scrub più adatto per te abbiamo quindi selezionato i migliori da acquistare on line, tutti con realizzati con ingredienti naturali e ognuno adatto ad uno specifico tipo di pelle: e tu, quale scegli?

Lo scrub di Natura Siberica è un prodotto molto delicato, realizzato con il 99% di ingredienti naturali (certificato icea eco bio cosmetics) che combatte l'effetto lucido, rinnova, tonifica e purifica la pelle. Ideale per esfoliare delicatamente pelli miste o impure, non è aggressivo e lascia la pelle molto morbida; inoltre, i principali ingredienti attivi sono la sophora japonica, la mora artica e i semi di albicocca, ed ha un ottimo, ma mai invadente, profumo fruttato.

Formulato con il 100% di ingredienti attivi esfolianti di origine naturale e ricchi di nutrienti essenziali, questo scrub si caratterizza per la presenza di cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), di olio di semi d'uva e vitamina E, per illuminare l'incarnato, di polvere di bacche di acai, per levigare con delicatezza la superficie della pelle, e di olio di monoi, un idratante naturale, noto per proteggere ed evitare l'effetto pelle spenta. I cristalli di zucchero regalano un'esfoliazione intensa ma delicata e, sciogliendosi al contatto con l’acqua, risultano ideali per le pelli delicate e sensibili come anche per le labbra. Utilizzo dopo utilizzo, la pelle è rivitalizzata, vellutata, levigata e risulta più sana e luminosa.

Lo scrub marcato Eir è un esfoliante che può essere utilizzato sia per il viso che per il collo, e ricco di ingredienti ecologici come l'estratto di mirtillo, la rosa canina e l'olio di colza. Grazie alla presenza dei granuli delicati rigenera e rende luminosa la pelle, gli Omega-3, 6 e la Vitamina E sono ricchi antiossidanti, polifenoli e acidi della frutta che levigano e ringiovaniscono la pelle, mentre gli oli leggeri di oliva e di karitè puliscono ed esfoliano efficacemente. Ideale per le pelli sensibili, ha una formula leggera, è facile da applicare, non unge e non appiccica; inoltre, è realizzato con il 99,2% di ingredienti naturali e vegani, non è testato sugli animali e il suo imballaggio è realizzato in bioplastica ecologica, che lo rende 100% riciclabile.

Il gommage è un trattamento esfoliante più delicato rispetto allo scrub grazie alla presenza di elementi idratanti e nutrienti, che aiutano la pelle a non risentire dell’esfoliazione. Il gommage marcato Cattier è particolarmente adatto a chi ha una pelle delicata e sensibile: realizzato con ingredienti naturali (certificato ecocert), non risulta aggressivo, ha una buona consistenza e lascia una sensazione di morbidezza e pulizia sulla pelle. Grazie alla presenza dell'argilla bianca questo prodotto purifica e rigenera la pelle, mentre l'aloe vera lenisce ed idrata la pelle, rendendola morbida, liscia e luminosa.

