I migliori fanghi anticellulite e drenanti per gambe da favola

La cellulite e più in generale la circolazione delle gambe è un problema che affligge la maggior parte delle donne, soprattutto in estate. Il caldo infatti tende a peggiorare la nostra circolazione con la conseguenza di farci sentire le gambe pesanti e aumentare la visibilità di inestetismi come la cellulite e la buccia d’arancia.

Uno dei prodotti da sempre molto efficaci per avere gambe da favola e favorire la circolazione sono i fanghi anticellulite, ecco quindi i migliori 5 che potete trovare in commercio.

1. Geomar Fango d'Alga Oceanica

Il fango anticellulite e drenante per eccellenza è quello di Geomar. Un fango prodotto con alga oceanica e che agisce in profondità per drenare i vostri tessuti. 650 gr di prodotto che vi basteranno per numerose applicazioni. All’interno della confezione è presente anche un dettagliato programma di utilizzo per ottenere risultati più che ottimali.

2. Guam Convenienza Fanghi Alga Classico

Se siete già grandi fan e utilizzatrici dei fanghi come prodotto drenante e anticellulite per le vostre gambe ecco il pacchetto che fa per voi. Un fango di buona qualità in una maxi confezione da un kg accompagnata anche da un gel rassodante da applicare dopo il tempo di posa del fango.

3. Iodase Fango Tecnico Dren Cosmetico

Il fango tecnico drenante di Iodase è un prodotto professionale utilizzato anche da molte estetiste all’interno dei loro centri. Contiene all’interno estratto di alghe e caffeina, potenti agenti drenanti.

4. Equilibra Fango Termale Cellulite

Se amate utilizzare per la cura del vostro corpo prodotti con ingredienti naturali allora il fango termale di Equilibra è il prodotto che fa al caso vostro! Ha all’interno il 20% di aloe vera ed è senza parabeni, petrolati, alcol e coloranti. Per fare del bene al vostro corpo e all’ambiente.

5. Fango d'Alga Laminaria

Il fango della Laminaria è arricchito con alga laminaria, ippocastano e oli essenziali di rosmarino. Aiuta a rassodare e liftare i tessuti. Può essere applicato anche sul seno per un effetto lifting.

