I migliori prodotti di bellezza per trattare la pelle grassa

Per prendersi cura del proprio viso in maniera adeguata è importantissimo scegliere i prodotti giusti e in linea con il nostro tipo di pelle.

La pelle mista e grassa si caratterizza per la zona T - ovvero naso, mento e fronte - lucida e per la presenza di pori dilatati e impurità, spesso accompagnate da imperfezioni come acne e punti neri, dovute ad una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee della pelle.

Per riuscire a combattere questo tipo di problema è quindi molto importante individuare i prodotti di bellezza adeguati, capaci di rimuovere le impurità e di tenere sotto controllo la produzione di sebo, opacizzando e purificando la pelle: ecco allora i migliori prodotti per la beauty routine della pelle grassa, con soluzioni alla portata di tutte!

Il detergente di Bioderma è un gel purificante dalla formulazione delicata, non comedogenica e priva di coloranti e di sapone: basterà utilizzare pochissimo prodotto, il quale produce una morbida schiuma una volta che entra a contatto con l'acqua, per detergere e purificare la pelle, senza seccarla o irritarla. Inoltre questo prodotto, consigliato dai dermatologi per il trattamento di pelle grassa e acneica, ha un buon profumo, è nichel tested e lascia la pelle morbida e fresca.

Una maschera per il viso dalla texture in mousse-crema leggera che si trasforma in una pasta d’argilla purificante; ideale per la pelle da mista a grassa, anche la più sensibile, la maschera di Jowaé associa l'azione antiossidante dei lumifenoli a quella astringente e lenitiva del loto sacro, purificante dell'argilla ed esfoliante dell'enzima di papaya: la pelle risulta detersa, riequilibrata, purificata e opacizzata, la grana regolare, i pori sono affinati e ridotti e il colorito è uniforme e luminoso. Inoltre, questa maschera è un prodotto vegano, contiene il 96% di ingredienti di origine naturale ed ha un profumo fresco e aromatico dalle note di mandarino, gelsomino e menta.

Questo scrub è formulato con il 100% di attivi esfolianti di origine naturale e ricchi di nutrienti essenziali, e combina l'azione dei cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), per un'esfoliazione intensa e delicata, a quella dei semi di kiwi, per levigare la pelle e ridurre visibilmente i punti neri. Inoltre, questo scrub è arricchito dall'olio essenziale di menta piperita, ricco di proprietà leviganti per ridurre le imperfezioni, e dall'olio essenziale di citronella, che purifica la pelle. Ideale sia per le labbra che per il viso, questo esfoliante lascia la pelle opacizzata, purificata, rivitalizzata, sana e luminosa.

Questa è una crema viso amatissima dagli utenti per la sua azione opacizzante: la Crema di Sorbetto, infatti, aiuta a ridurre i pori dilatati e a regolare la produzione di sebo, lasciando la pelle setosa e levigata, con un effetto mat che dura per tutta la giornata.

Dalla texture sorprendentemente lieve e fondente che, a contatto con la pelle, rilascia i suoi preziosi principi attivi, questa crema si avvale dell'azione del principio attivo estratto dal Fomes officinalis, che idrata, affina e regolarizza la grana della pelle, minimizzando i pori dilatati, delle vitamine F e B6, dalle riconosciute proprietà seboregolatrici, e dall'azeloglicina, un principio astringente e dermopurificante. L'effetto opacizzante e satinante è assicurato da speciali polveri che assorbono l’eccesso di sebo, mentre la presenza del complesso vitaminico C+E previene la formazione dei radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

