4 silk épil per una perfetta epilazione estiva

In estate vorremmo tutte avere gambe lisce e abbronzate, ma la bella stagione è anche il momento più critico per combattere la peluria di troppo. Tra sudore, caldo e irritazioni, la ceretta e la crema depilatoria non sono il massimo, oltre al fatto che tendono a schiarire l’abbronzatura, togliendo lo strato più superficiale della cute.

Lo strumento più indicato per depilarsi in questa stagione è sicuramente il silk épil, che permette anche veloci ritocchi dell’ultimo momento ed è efficacissimo anche sui peli più corti.

Il silk épil funziona per mezzo di numerose pinzette montate sulla sua testina, che tramite un movimento rotatorio permettono la rimozione completa dei peli partendo dalla radice stessa.

Ecco i modelli migliori che puoi trovare su Amazon.it!

Set di epilazione in edizione limitata composto da un epilatore, a due velocità e con impugnatura ergonomica arrotondata e testina rimuovibile e lavabile (anche sotto l’acqua corrente), un mini epilatore senza fili per le zone più delicate e un paio di comodissime pinzette con luce e specchio integrati.

Il mini epilatore è comodissimo anche in viaggio, come anche le pinzette, grazie alla custodia pratica ed elegante.

Epilatore elettrico senza fili con 8 accessori inclusi. Questo silk épil offre un’epilazione delicata, è impermeabile al 100% e può essere utilizzato anche sotto la doccia o nella vasca da bagno. Essendo senza fili, dovrà essere ricaricato regolarmente: un’ora di carica corrisponde a circa 40 minuti di funzionamento.

Gli accessori inclusi sono:

Testina massaggio ad alta frequenza;

Testina radente;

Rifinitore zona bikini;

Capuccio per aree sensibili ;

Cappuccio di massima aderenza alla pelle;

Cappuccio per il viso;

Custodia;

Spazzola di pulizia.

L’epilatore inoltre è dotato di testina flessibile, perfetta per arrivare in ogni zona del corpo, e di una luce smartlight, che ti aiuta ad individuare anche i peli più sottili. Il trimmer per la zona bikini è perfetto anche per essere portato in viaggio, grazie alla dimensioni ridotte. Questo rifinitore però, taglia i peli, quindi è più simile ad un rasoio che ad un epilatore. D’altro canto in questo modo non ci sarà bisogno di preoccuparsi dell’irritazione e degli arrossamenti causati dallo strappo.

Silk épil super tecnologico per un’azione completa di epilazione, esfoliazione e cura della pelle: è dotato infatti di 13 accessori e 3 spazzole intercambiabili, una per massaggiare e migliorare il tono della pelle e due per esfoliare, così da ridurre la formazione di peli incarniti.

Questo è il primo epilatore ad aver introdotto la tecnologia SensoSmart, che grazie al sensore di pressione guida l’epilazione e rimuove ancora più peli in una sola passata. È provvisto di 13 accessori, tra cui un rasoio e un rifinitore per le zone sensibili, un cappuccio che garantisce ottima aderenza alla pelle, un cappuccio per il viso, una custodia e una base di ricarica.

Inoltre, il silk épil è dotato di sistema wet&dry senza fili, per un’epilazione delicata anche nella vasca da bagno o sotto la doccia.

Questo set comprende un epilatore per il viso, una spazzola di pulizia, sempre per il viso, uno specchio illuminato e una pochette bianca. Braun Face unisce due trattamenti per il viso in un unico dispositivo: un’epilazione precisa, anche per i peli più sottili, e una profonda pulizia dei pori della pelle. Ideale anche per le pelli più sensibili, grazie alle dimensioni ridotte e al cappuccio di protezione può essere portato ovunque.

La spazzola di pulizia, invece, rimuove il trucco e le impurità , ripristinando la naturale luminosità della pelle. Inoltre è compatibile con l’intera collezione di spazzole Braun, così da poter aggiungere ulteriori trattamenti di bellezza, come quello esfoliante. Per un’igiene ottimale, la spazzola andrà sostituita ogni 3 mesi.

