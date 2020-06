I 5 migliori teli mare da portare in vacanza

Stai fremendo all’idea di vacanze e spiagge assolate? Non manca ancora molto tempo, e, nel frattempo, puoi portarti avanti con “il lavoro” scegliendo l’accessorio fondamentale per vivere un’estate di relax e comfort: il telo mare. Comodo e soffice, il telo da mare perfetto deve però anche rispecchiare la personalità e il gusto di chi lo acquista.

Qualsiasi sia il tuo modo di vivere le vacanze, ecco 5 proposte di asciugamani per il mare comodi ma con stile, che puoi trovare su Amazon!

Coperta da Spiaggia, antisabbia

La coperta da picnic di 200 x 200 cm può ospitare da 4 a 6 persone ed è adatta a piccole famiglie o a gruppi di amici per trascorrere una giornata di relax in spiaggia o nel parco. La coperta picnic spiaggia è realizzata di nylon resistente allo strappo pur leggera e resistente. Impermeabile e anti-sabbia ti protegge da ramoscelli, pietre, sporco, acqua, sabbia e insetti. I 4 chiodi aiutano a stringere il tappetino per evitare che venga spazzato via dal vento, ed è dotato di 4 tasche ad ogni angolo, che si possono riempire con sabbia o altri oggetti pesanti, ma possono anche essere utilizzate per riporre piccoli oggetti come telefoni cellulari e occhiali da sole.

Telo copri lettino in microfibra: il più conveniente

Se sdraiarsi sulla sabbia non fa proprio per te, questo telo è il must have delle tue prossime vacanze. Realizzato in microfibra, questo telo è studiato appositamente per migliorare il comfort dei lettini da spiaggia. Grazie agli elastici sui bordi, infatti, riuscirai a bloccare il telo sul lettino, evitando quei fastidiosi “svolazzamenti” dovuti al vento. In più due comode tasche laterali ti permetteranno di tenere a portata di mano tutti gli oggetti essenziali.

Comodo e leggero, assorbe l’acqua velocemente e si asciuga facilmente. È inclusa, inoltre, una pratica sacchetta per poter riporre l'asciugamano dopo il suo utilizzo. Il tessuto è soffice e gradevole al tatto ed è disponibile in diversi colori, per ogni tipo di stile e gusto.

Telo leggero per bambini: perfetto per un dolce riposo

Se i tuoi bambini amano i dolci, ecco un modo divertente e sugar free per farglieli avere sempre con loro: il telo a forma di ciambella! Perfetto come base d'appoggio per i giochi in spiaggia, o per far riposare i bambini sotto l’ombrellone, questo telo è realizzato in microfibra, molto fresca e leggera, ideale per non trattenere la sabbia.

Pro: colori vivaci, si asciuga facilmente, ingombro minimo.

colori vivaci, si asciuga facilmente, ingombro minimo. Contro: il tessuto non è in spugna (80% poliestere, 20% poliammide) e se lavato in lavatrice tende a perdere colore.

Telo in cotone Raajase

Questo telo rotondo è fatto a mano, con stampa a mandala, lavorato al telaio meccanico e realizzato con colori vegetali ecologici.

Le ottime rifiniture, la fattura pregiata e il cotone spesso e di qualità rendono questo telo un pezzo unico, perfetto per essere sfoggiato in spiaggia. Namaste!

Set da spiaggia telo mare + borsa +infradito: il più completo

Set a tema floreale, con tutto l’occorrente per le tue giornate al mare, perfetto anche come regalo. La borsa è capiente ma non ingombrante, ideale per la spiaggia o la piscina, come anche per tutti i giorni. È realizzata in paglia con fodera interna, ha una chiusura magnetica, una tasca interna con cerniera e due manici in corda.

Il telo da spiaggia (75x150 cm) è in cotone al 100%, morbido e leggero, occupa poco spazio e si asciuga facilmente. A completare il set troverai le infradito da donna, molto comode grazie al plantare leggermente imbottito, e antiscivolo, per la presenza di una suola a costine.

