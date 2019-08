Tutti pazzi per i vestiti etnici

L’ispirazione per la moda estate 2019 arriva direttamente dall’Africa. Colori vivaci, tessuti freschi, stampe eclettiche e tinte decise: il mondo della moda è totalmente conquistato dallo stile etnico e l’estate 2019 ne è la prova tangibile.

Se anche tu vuoi dare un twist colorato ed etnico al tuo outfit, scopri i 3 modelli che abbiamo selezionato su Amazon.it, apprezzatissimi dagli utenti, perfetti in spiaggia come anche in città!



Questa blusa asimmetrica in stile etnico è super confortevole: leggera e alla moda, ha un’ottima vestibilità. Dal tessuto robusto ma leggero (30% cotone, 70% lino), quest’abito è adatto per tantissime occasioni diverse; impreziosito dal bordo oro, verde e turchese, risulta largo sul fondo ma più aderente su busto e spalle. Disponibile in 8 colori diversi, è di ottima qualità e fattura: consigliatissimo!

Questa jumpsuit è un capo davvero comodissimo: i pantaloni, dalla vestibilità molto ampia, hanno il cavallo basso, mentre la parte superiore, con scollo a v e senza maniche, è super glamour se abbinata ad un top. Morbida e fresca, è disponibile in 21 colori e fantasie diverse, andando incontro ad ogni stile e gusto.

Abito etnico a maniche a 3/4 e spacco centrale: molto versatile, può essere indossato sia per uno stile casual che in occasioni più formali; il tessuto è molto fresco, leggero e di buona fattura e la vestibilità risulta comoda ma non troppo ampia. Disponibile in 3 diversi colori, presenta una coulisse in vita e bottoni sul davanti.

