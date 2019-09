Zaino o borsa? 4 modelli per scegliere la tua work bag

Tornare alla solita routine dopo le vacanze non è affatto facile, anzi, è spesso traumatico e demoralizzante; ma c’è un metodo per consolarsi e ritrovare almeno in parte il buonumore: concedersi una bella sessione di shopping! E iniziare dalla borsa per il rientro a lavoro o all’università può essere un ottimo modo per rendere più piacevole il ritorno alla quotidianità.

La borsa da lavoro sarà la compagna fedele della tua giornata, accompagnandoti in ogni momento: ecco perché dovrà essere capiente e funzionale, oltre che facile da trasportare; insomma, il modello ideale per te è quello capace di soddisfare le tue esigenze quotidiane e, al contempo, di riflettere la tua personalità. Abbiamo quindi selezionato 4 diversi modelli, due zaini e due borse, ideali sia per il lavoro che per l’università: scegli il tuo preferito!

Borse da lavoro e per l’università



La borsa a tracolla di Ecosusi è un’ottima scelta se desideri una soluzione comoda ma anche stile; realizzata in ecopelle di ottima qualità, è disponibile in 4 colori: marrone, nero, rosa e rosso. Ha una tracolla regolabile e removibile, e una maniglia che ti permette di trasportare la borsa anche a mano. Le dimensioni (32.5L x 8.5W x 25H cm) consentono di trasportare facilmente un laptop portatile da 13'' nello scomparto dedicato, ed è dotata di due ampie e comode tasche interne. Capiente, comoda ed elegante, questa borsa si adatta perfettamente a qualunque tipo di outfit ed occasione: consigliatissima!

Questa è una borsa per laptop comoda e dallo stile essenziale: pratica e facile da trasportare, ha un design sottile e compatto, ed è ideale per trasportare tutti i dispositivi elettronici e gli accessori necessari. Oltre alla tasca principale, dotata di uno spazio separato dove inserire il computer (fino a 15.6 pollici), la borsa presenta altre due tasche esterne e numerosi scomparti interni.

Realizzata in tessuto resistente ma piacevole al tatto, l’interno della borsa è ben imbottito, così da proteggere il pc da urti e danni; inoltre, oltre ai due manici per il trasporto a mano, questa borsa è dotata di una tracolla imbottita e molto comoda.

Zaini per il lavoro e per l’università



Questo zaino è pratico e molto comodo; realizzato in tessuto di altissima qualità e molto resistente, è dotato di diverse tasche: due esterne (una più piccola e una intermedia), uno spazio imbottito per il pc all’interno e altre due tasche laterali esterne. Disponibile in 4 colori (grigio, nero, rosso, blu), questo zaino unisex è amatissimo dagli utenti per la qualità dei materiali, la comodità e il rapporto qualità prezzo: super approvato!

Realizzato in tessuto di lino Oxford, lo zaino Kaukko è super apprezzato dagli utenti; bello esteticamente, capiente e comodo, questo zaino si caratterizza per le numerose tasche (una piccola tasca esterna, 5 interne e due laterali esterne), per le bretelle regolabili e i materiali resistenti e di qualità. Inoltre, lo zaino di Kaukko risulta davvero pratico anche grazie alla capacità di aprirsi completamente, così da poter sistemare o recuperare tutto in modo comodo e veloce. Davvero consigliato!

