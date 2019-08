Olio di cocco biologico puro e spremuto a freddo di NaturaleBio: un prodotto versatile e naturale

Se sei alla ricerca di un prodotto versatile e naturale, allora l’olio di cocco è quello che fa per te: dalle proprietà emollienti, idratanti e antiossidanti, è anche un ingrediente sempre più diffuso in cucina.

L’olio di cocco è un olio vegetale utilizzato come cosmetico grazie alle innumerevoli proprietà, ma è anche un olio alimentare, che può essere aggiunto al caffè, latte, frullati o utilizzato per dare un tocco esotico alle tue ricette dolci e salate.

A causa dell'elevato contenuto in grassi saturi dell'olio di cocco, però, gli enti competenti (come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti) suggeriscono di evitarlo o consumarlo in maniera limitata.

L’olio di cocco viene utilizzato nella cura dei capelli come maschera pre shampoo o come balsamo delicato ed è ideale anche per capelli ricci. È un ottimo detergente e idratante per la pelle, svolge un’azione anti-age, aiuta a prevenire le smagliature, lenisce la pelle dopo depilazione e rasatura ed è un efficacissimo struccante. Utilizzato nell’antichissima pratica Ayurvedica dell’oil pulling (risciacqui orali quotidiani di 20 minuti eseguiti con il solo olio di cocco), rende i denti più forti, sani e bianchi.

Può essere utilizzati per l’igiene dei neonati, durante il bagnetto, per i capelli o per dermatiti da pannolino, e anche degli animali domestici, per rendere lucido il manto, calmare il prurito, idratare la pelle secca e favorire la cicatrizzazione di piccole ferite.

Per essere sicuri di acquistare un buon prodotto, è sempre consigliato di acquistare un olio di cocco per uso alimentare – anche se si pensa di usarlo solo per la skin care – e certificato biologico, proprio come l’olio di cocco di NaturaleBio.

L'olio di cocco della NaturaleBio ha un delicato e piacevole profumo di cocco; privo di profumazioni sintetiche e additivi è un olio extravergine 100% puro, estratto dalla polpa del cocco e spremuto a freddo a basse temperature, così da conservarne tutte le proprietà nutritive.



Confezionato in barattolo di vetro, l’olio di cocco può presentarsi in forma liquida o solida, a seconda della stagione: essendo sensibile al variare delle temperature, l’olio di cocco si scioglie a temperature superiori ai 23 gradi, ma mantiene comunque tutte le sue caratteristiche inalterate e può essere utilizzato in tutte e due le forme. Deve essere conservato come un normale olio, in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore e luce diretta, ma se lo preferisci in forma solida anche d’estate puoi conservarlo in frigorifero. Per far tornare l’olio di cocco nuovamente liquido ti basterà tenerlo tra le mani per qualche secondo oppure scaldare la quantità desiderata a bagnomaria.

