Olio di mandorle dolci di Satin Naturel, un prodotto 100% biologico, naturale e vegano

Grazie alle sue innumerevoli proprietà e benefici, l’olio di mandorle dolci è l’olio vegetale più conosciuto e utilizzato nella cosmesi naturale; alleato preziosissimo per prevenire la formazione di smagliature durante la gravidanza e durante una dieta importante, è ricco di vitamina E, acido oleico e linoleico, grazie ai quali svolge una funzione antiossidante, elasticizzante e rigenerante sia sui capelli che sulla pelle, in particolare se secca o con inestetismi come smagliature e rughe sottili.

Inoltre, grazie all'azione idratante e alle proprietà lenitive e addolcenti, quest'olio nutre cute e capelli senza appesantirli, ed è utile anche come dopo sole e in caso di piccole scottature, aiutando l’epidermide a ritrovare il suo naturale equilibrio senza soffocare i processi metabolici che avvengono al suo interno, come la nascita e la crescita di nuove cellule.

L'olio di mandorle dolci di Satin Naturel è un prodotto cosmetico idratante a lunga durata, sostenibile e di qualità per la cura di pelle, capelli e unghie. 100% biologico, puro, naturale e vegano, quest'olio viene ottenuto con una delicata spremitura a freddo di semi di mandorle dolci (Prunus Amygdalus Dulcis) di prima qualità, selezionati da coltivazioni biologiche sostenibili e certificate in Spagna.

Inoltre, quest'olio è confezionato in un flacone di vetro viola: ecologico e sostenibile, è capace di proteggere nutrienti e vitamine dalla luce e dai processi di decomposizione attivati dalle radiazioni solari ma, allo stesso tempo, di stimolare la bioenergia dei prodotti naturali, sostenendone l’efficacia. Grazie al vetro viola, quindi, l'olio di mandorle dolci di Satin Naturel si conserva più a lungo ed è energeticamente più efficace, senza l’aggiunta di conservanti.

Oltre a favorire la tonicità, l’idratazione e l’elasticità della pelle, l'olio di mandorle dolci è ottimo anche come detergente per il viso, grazie alla sua azione purificante e lenitiva, come struccante e come idratante e rinforzante per capelli e unghie. Compatibile con tutti i tipi di pelle, si assorbe velocemente, non unge ed ha una delicata profumazione di mandorle; inoltre, è sufficiente usarne poche gocce per un effetto super idratante.

Privo di additivi, conservanti, aromi artificiali, sostanze chimiche, parabeni, oli minerali, microplastiche, siliconi e solfati, l'olio di mandorle dolci di Satin Naturel è un prodotto vegano, halal e cruelty-free (non testato sugli animali), naturalmente ricco di vitamine, minerali, acidi grassi essenziali e proteine.

