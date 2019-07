Olio di Neem vergine biologico marcato Naissance: un prodotto 100% puro e naturale

Dall’odore forte e pungente, l’olio di Neem vergine ha una consistenza morbida e cerosa. Se vuoi renderlo liquido, metti il contenitore a bagnomaria o diluiscilo con un olio vegetale in una percentuale del 10% Neem e 90% olio vegetale: così, anche il suo odore sarà meno pungente. L’olio di Neem vergine di Naissance è adatto a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzato per tantissimi scopi diversi:

L’olio di Neem vergine biologico di Naissance è un prodotto puro al 100%, non raffinato, pressato a freddo e certificato biologico dalla Soil Association. Non testato sugli animali e vegano, privo di additivi e sostanze chimiche, quest' olio è estratto dalla pressatura a freddo dei semi e del frutto dell'albero della Azadirachta Indica.

L’olio di Neem è un olio vegetale dalle innumerevoli qualità: ha, infatti, proprietà antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, antisettiche, antifungine, idratati e anti-età, oltre alla capacità di favorire l'attività del sistema immunitario. Queste caratteristiche rendono quindi l’olio di Neem ideale non soltanto per la cura della nostra salute e della nostra bellezza, ma anche per proteggere piante ed animali dagli attacchi dei parassiti.