Olio di ricino di Biologique: un elisir di bellezza 100% puro e naturale

L’ olio di ricino di Biologique è venduto unitamente ad un set di 3 applicatori (uno per le ciglia, uno per la pelle e un contagocce), che facilita l’applicazione dell’ olio .

Grazie alle naturali proprietà antibatteriche ed antifungine e all’alto contenuto di minerali, proteine, vitamina E ed Omega 6/9, l’ olio di ricino può essere utilizzato sul cuoio capelluto, per aiutare a prevenire e riparare la perdita dei capelli e per il trattamento di follicoliti, forfora e infezioni. Il suo contenuto di acido ricinoleico, poi, stimola la circolazione al cuoio capelluto ed aiuta a bilanciarne il pH, ripristinando i danni causati da prodotti per capelli troppo aggressivi, e le proprietà antiossidanti contribuiscono a preservare il livello di concentrazione di cheratina, rendendo i capelli più forti e brillanti. Emolliente naturale, l’ olio di ricino stimola la crescita di ciglia e sopracciglia , rinforza le unghie , ammorbidisce e nutre la pelle ed è anche un ottimo olio da massaggio.

L’ olio di ricino di Biologique è un prodotto 100% puro, spremuto a freddo ed utilissimo per stimolare la crescita di capelli , ciglia e sopracciglia nonché per rinforzare le unghie .

L’ olio di ricino è un grasso vegetale molto denso, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Ricinus communis, molto usato nella cura dei capelli sfibrati e secchi, per la sua azione nutriente , rinforzante e lucidante, e per conferire volume e forza alle ciglia . Ricco di vitamina E, questo balsamo di bellezza è caratterizzato da un elevato contenuto di acido ricinoleico (fino al 90%), ossia un acido grasso insaturo che conferisce all’ olio di ricino le sue naturali proprietà; dall’azione antibatterica ed anti fungina, l’ olio di ricino presenta anche una buona quota di antiossidanti ed ha una notevole affinità con la cheratina, principale costituente di peli, capelli ed unghie.