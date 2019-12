OPI, l'olio migliore per la cura di unghie e cuticole

L' olio per unghie e cuticole marcato OPI si contraddistingue per la sua formula ultra nutriente e concentrata che offre idratazione immediata, aiutando a proteggere, reintegrare e rafforzare l' unghia . Nato dalla collaborazione dell'azienda con la dottoressa dermatologa Zena Gabriel, questo olio dai risultati professionali è arricchito da semi di uva, sesamo, estratti di thè bianco e kukui, uniti all'olio di girasole e al burro di cupuaçu, una sostanza emolliente morbida e nutriente, che assorbe l'acqua con facilità, stabilizza le emulsioni e idrata la pelle.

Oltre che seguire la raccomandazione di non tagliarle mai troppo, ma di lasciare una piccola porzione che protegga l’attaccatura dell’ unghia , è importante anche nutrirle ed idratarle adeguatamente, utilizzando prodotti specifici. L’ olio per cuticole è un prodotto che ha la capacità di idratare la pelle, le unghie e tutta la zona che le circonda, aiutando a mantenere sempre morbida ed idratata la pelle attorno all’ unghia e ad evitare che si formino così quelle antiestetiche e a volte dolorose pellicine che tendono ad infiammarsi. Inoltre, riuscire a mantenere morbide le cuticole , vuol dire non solo evitare che si secchino, ma anche aiutarle a crescere meglio così da poter essere eliminate con più facilità.

Le cuticole , chiamate comunemente anche pellicine, sono ispessimenti sottili della cute che crescono alla base della superficie ungueale, e hanno lo scopo di proteggere l’area di crescita delle unghie . Proprio per la loro funzione protettiva, è importante curarle nel modo giusto: infatti, se non trattate adeguatamente, possono provocare infezioni e fastidi all’ unghia , che si manifestano con rigonfiamenti e rossori, oltre al fatto che sono antiestetiche e capaci di rovinare anche la migliore delle manicure .