Come avere una pelle luminosa in 4 step

Sogniamo tutte una pelle naturalmente luminosa e sana! Soprattutto durante il cambio di stagione la nostra pelle tende ad essere un po’ più spenta e stanca, ecco quindi 4 step per ritrovare il naturale glow: detersione, esfoliazione, maschera e siero.

1. FOREO LUNA play

Negli ultimi anni sono diventati sempre di più i dispositivi di detersione hi-tech. Il dispositivo che vi consigliato è il Foreo, che grazie alle sue setole in silicone e ad un delicato movimento oscillatorio permette di pulire la pelle in profondità senza essere troppo aggressivo.

Scopri di più su Amazon

2. Pixi Glow Tonic

Siamo abituati a pensare all’esfoliazione del viso come ad un’azione meccanica data da particelle scrubbanti, ma non è sempre così! Per un’esfoliazione efficace e al tempo stesso delicata possiamo scegliere di utilizzare prodotti che all’interno abbiamo acidi della frutta e acido ialuronico, che vadano quindi a fare un peeling chimico. Perfetto per svolgere quest’azione è il tonico Glow di Pixi Beauty!

Scopri di più su Amazon

3. Maschera Oro Viso al Collagene

L’idratazione è una delle parole d’ordine quando parliamo di pelle luminosa. Per avere un’ottima azione idratante potete scegliere una maschera viso al collagene con oro bio!

Scopri di più su Amazon

4. Siero alla vitamina C 20%

Ulteriore step di idratazione fondamentale è quello del siero. Scegliete un siero con all’interno un’alta percentuale di vitamina C, come quello di All Natural, dall’alto potere illuminante.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!