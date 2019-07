4 pennelli da trucco essenziali per ottenere un make up viso dal risultato impeccabile

I pennelli da trucco non sono strettamente necessari ma sicuramente sono importanti per ottenere un make up impeccabile, dal risultato simile a quello professionale. Infatti, i pennelli per make up aiutano a sfumare al meglio i prodotti e permettono di ottenere effetti più strutturati. Non è necessario collezionarne a decine, ma è importante sceglierli di buona qualità, investendo su pochi pennelli essenziali per poter ottenere un ottimo risultato. Ricordati però di lavarli con cura dopo ogni uso!

Ecco allora i 4 migliori pennelli per applicare correttore, fondotinta, cipria e fard che puoi trovare su Amazon.it, per un make up viso perfetto!



Il pennello per correttore di Real Techniques è davvero di ottima qualità: le setole, morbide ma compatte, permettono di raccogliere e stendere bene il correttore, riuscendo a sfumarlo senza striature anche nella zona occhi. Perfetto per i prodotti in crema e in pasta. Le setole di tutti i pennelli marcati Real Techniques sono realizzate in taklon, un materiale sintetico e molto igienico.

Scopri di più su Amazon.it



Il kabuki è un pennello con manico molto corto, setole morbide e compatte che permettono un’applicazione omogenea e impeccabile del fondotinta minerale, della cipria e, più in generale, di tutti i cosmetici in polvere sul viso. Il kabuki di Wunder2 è di ottima qualità, con setole morbide e folte, ed è ideale da portare in borsa grazie alle dimensioni ridotte. Ricordati di usare il pennello con movimenti circolari, così da stendere il prodotto in modo uniforme.

Scopri di più su Amazon.it



Pennello per definire e contornare le guance per un risultato ad alta definizione, il Blush Brush di Real Techniques è un pennello makeup con setole lunghe, fitte e ultra morbide, che permettono di utilizzarlo per scopi diversi, dall’applicazione di blush, terre, illuminanti e cipria in polvere, come anche per lo sculpting. Inoltre, grazie alla forma bombata, riesce a distribuire bene e in modo molto leggero i prodotti, il manico è robusto e con finish "soft touch", e la base è più larga permette di appoggiare il pennello in verticale senza che esso cada.

Scopri di più su Amazon.it



Pennello a ventaglio marcato Luvia, ideale per stendere l'illuminante: morbidissimo, facile da usare, non perde setole e ha un’ottima resa!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!