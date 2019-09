A tutto shopping: 4 portafogli da donna sotto i 20€

Per uno stile unico e inconfondibile bisogna scegliere gli accessori perfetti, che siano in grado di valorizzarlo dando un tocco di originalità al proprio outfit. Il portafoglio è sicuramente uno di questi: abbiamo quindi scelto 4 portafogli, ognuno per uno stile diverso ma tutti sotto i 20€. Ben realizzati, belli e di stile: tu quale scegli?

Portafoglio molto bello e di ottima fattura. Disponibile in 11 colori diversi, è realizzato in morbida pelle sintetica e presenta numerose tasche interne per schede e tessere, una tasca con cerniera per le monete e altre due tasche grandi. All'esterno, il pendente a foglia lo rende elegante e raffinato. Comodo e capiente (19 cm x 9,5cm x 2,5cm di dimensioni), è anche ben realizzato e resistente!

Questo portafoglio da donna si caratterizza per lo stile bon ton in 3 colori (grigio, bianco e rosa). Realizzato in pelle sintetica, molto morbida al tatto, ha un design elegante e raffinato, anche grazie al pendente a foglia d’autunno. Di qualità e resistente, questo portafoglio è comodo da usare e ha numerose tasche, da utilizzare per monete, banconote e carte. Disponibile in due varianti e in diversi colori, ha un rapporto qualità prezzo davvero ottimo.

Portafoglio carinissimo, realizzato talmente bene da sembrare un prodotto di alta moda. Impreziosito da un motivo a foglie, dispone di 5 slot per schede e tessere, un porta foto trasparente, un vano porta banconote e una tasca con zip per le monete. Compatto e leggero, questo portafoglio è un accessorio perfetto da portare in ogni tipo di borsa, realizzato in cuoio sintetico con design bi-fold e chiusura a scatto. È disponibile in due misure (grande o piccolo) e in 5 colori diversi (nero, rosa, caffe, blu e beige).

Portafoglio unisex perfetto per i viaggi, è realizzato in nylon, resistente a strappi e graffi e dotato di schermatura RFID, che bloccherà i segnali radio da e verso l’esterno, mantenendo in sicurezza le vostre carte di credito e il vostro cellulare. Spazioso e capiente, questo portafoglio può facilmente contenere tutti gli accessori da viaggio per la famiglia come biglietti, carte di credito, contanti e documenti: è dotato di 2 grandi tasche aperte per banconote e cellulare, una tasca con cerniera per le monete, 13 slot per carte e tessere, 4 tasche per i passaporti, due slot trasparenti (una grande e una piccola) per i documenti, un porta penne. Disponibile in 6 colori diversi, è un portafoglio, comodo, pratico e leggero.

