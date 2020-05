5 prodotti per avere piedi lisci, curati e perfetti

Soprattutto in estate, quando arriva il momento di sfoggiare sandali e infradito, avere piedi curati, puliti e ordinati è importantissimo. E se è vero che la pedicure fatta dall'estetista è molto rilassante, è anche vero che non sempre si hanno a disposizione i soldi, la voglia o il tempo. Per questo, abbiamo selezionato 5 prodotti per prenderti cura dei tuoi piedi, coccolarli e renderli pronti e perfetti per la bella stagione!

Per piedi lisci come seta, ed eliminare pelle secca, calli e duroni, è importantissimo utilizzare gli strumenti giusti. Questa raspa è comodissima da usare, anche grazie all'impugnatura ergonomica e alla presenza di due lati esfolianti, uno più ruvido e uno con grana sottile, più una mini lima integrata nel manico, ideale per trattare aree difficili o sensibili. La raspa risulta molto efficace ma delicata, anche sulle pelli più sensibili, può essere usata sia sui piedi asciutti che bagnati, va utilizzata da una a due volta a settimana e si caratterizza anche per il design elegante e ricercato. Per ottenere il massimo da questa raspa, ricorda sempre di fare un pediluvio prima di usarla, così da ammorbidire la pelle.

Un roll elettrico facile e veloce da usare, ideale per trattare la pelle secca, i calli e i duroni che affliggono i piedi. Dotato di 2 rulli diversi, quello bianco per un trattamento più leggero e quello nero per una rimozione più intensa, e di 2 opzioni di velocità, questo roll ha un design ergonomico ed è facile da usare, sicuro ed efficace. Inoltre, nella confezione troverai anche un libretto di istruzioni in italiano, il cavo USB per ricaricare il roll e un panno per la pulizia.

Priva di profumi artificiali e coloranti, questa maschera idratante è il tocco finale per un'ottima routine della cura dei piedi. Ideale per combattere pelle secca, calli e duroni ed idratare i piedi, la maschera di Scholl è realizzata con ingredienti nutrienti come l'olio di cocco, l'olio di semi di macadamia, il burro di karité e il pantenolo, per una sensazione duratura di idratazione dopo un solo trattamento.

Grazie alla tecnologia Hydro'Restor, il calzino è appositamente studiato per trattenere la crema, assicurando così che si assorba in soli 20 minuti, senza il rischio di sporcare né ungere, e la maschera è facilissima da utilizzare. Bastano quattro semplici step: lava i piedi, indossa i calzini, attendi 20 minuti prima di rimuoverli ed infine massaggia eventuali residui di crema!

Grazie a questa maschera esfoliante potrai dire addio ai piedi ruvidi e secchi: il prodotto, infatti, agisce sella pelle secca, ispessimenti, screpolature, calli e duroni. Realizzata con estratto di latte e una varietà di estratti vegetali, come aloe, camomilla e olio essenziale dell'albero del tè, questa maschera è leggera e delicata ma, allo stesso tempo, molto efficace. Il procedimento è molto semplice: lava i piedi, applica la maschera, massaggia i piedi per stendere il prodotto in modo uniforme e lascia agire per 60-90 minuti, poi lava nuovamente i piedi. L'effetto esfoliante sarà evidente già dopo 3/4 giorni, ma ricorda di immergere giornalmente i piedi in acqua calda per 15-20 minuti nei giorni immediatamente successivi alla maschera. L'intero processo di esfoliazione durerà circa 7 giorni. Inoltre, se hai la pelle particolarmente delicata o soggetta ad allergie, ricordati di eseguire un test di sensibilità prima di utilizzare la maschera.

La crema per i piedi di Neutrogena è l'ideale per nutrire ed idratare i piedi. Il marchio è noto per la sua provata formula norvegese, che viene utilizzata anche in questa crema congiuntamente alla bacca nordica (Nordic Berry), un prezioso frutto ricco di vitamine e antiossidanti che rende la pelle morbida, liscia e sana. Adatta anche per le pelli sensibili e sviluppata con dermatologi professionisti, questa crema si caratterizza anche per il profumo raffinato, leggermente fruttato e delicato

