4 prodotti a base di acqua termale, la migliore amica della pelle

Con il termine “termale” si indica un’acqua presente nel sottosuolo la cui temperatura va dai 20 ai 63 gradi: più la temperatura è alta, maggiore è la quantità di minerali presenti nell’acqua termale. Solitamente viene confezionata pura, senza alcun tipo di aggiunta e direttamente alla fonte per conservarne inalterate le importanti caratteristiche.

I benefici dell’acqua termale sono molteplici: risulta idratante, rinfrescante, lenitiva e non ha alcun tipo di controindicazione, così che può essere utilizzata in totale tranquillità anche su pelli particolarmente sensibili, ogni volta che se ne ha la necessità.

L’acqua termale è una vera e propria alleata della pelle, e può essere utilizzata per tantissimi scopi diversi: aiuta a diluire i prodotti cosmetici eccessivamente "pastosi", rinfresca viso e corpo, aiuta a ritoccare il fondotinta (basterà spruzzare un paio di volte l’acqua termale sul viso e stendere con le dita il fondotinta che già hai indosso, in modo da renderlo più uniforme ed omogeneo), può essere utilizzato come fissatore post make up, come base prima del primer e migliora l'assorbimento dei prodotti cosmetici.

Ecco allora 4 prodotti a base di acqua termale che rivoluzioneranno la tua beauty routine, aiutando la tua pelle a rimanere morbida ed idratata.



Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale Avène conserva intatte tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti e si distingue per il suo contenuto minerale costante e qualitativamente equilibrato. Protegge, nutre e idrata la pelle in modo permanente, aiuta a combattere rossori e irritazioni (anche quelle post rasatura e depilazione), lenisce e dona sollievo dopo aver preso il sole.

Grazie al pratico formato in spray, potrai utilizzare l’acqua termale Avène ogni volta che ne senti la necessità, anche solo per avere una pura sensazione di benessere e freschezza; inoltre, lo spray di acqua termale Avène è particolarmente indicato per le pelli sensibili, ipersensibili e allergiche

La crema di Acquaria idrata e protegge donando luminosità e vitalità alla pelle. Formulata con 100 % acqua termale di terme di Sirmione, acido ialuronico, pantenolo e gel di alghe rosse e arricchita con latte di riso e oli di mandorle dolci e jojoba, si presenta come un’emulsione soffice e ricca che protegge e nutre la pelle del viso senza appesantirla. L’acqua termale delle terme di Sirmione è ricca di sali minerali e oligoelementi con una spiccata attività lenitiva, anti-age e anti-inquinamento, che favorisce la difesa dai radicali liberi ossidanti.

Dalla texture vellutata, è ideale per tutti i tipi di pelle: senza allergeni, parabeni e petrolati la crema all’acqua termale di Sirmione marcata Acquaria è formulata con estratti vegetali ed è dermatologicamente testata. Il prezzo è largamente giustificato dalla qualità del prodotto.

Questo prodotto marcato Uriage è una soluzione di acqua detergente micellare con delicati tensioattivi non ionici che elimina delicatamente tutte il trucco e le impurità e idrata a fondo la pelle.

Dopo l’applicazione, la pelle risulta più morbida ed elastica, non brucia gli occhi, ha una profumazione molto gradevole e naturale e rimuove tutti i residui di make up senza essere aggressiva sulla pelle.

Lo spray di acqua minerale naturale marcato Brumisateur è un prodotto idratante e rinfrescante, privo di trattamenti chimici e ipoallergenico. Idrata, tonifica e rinfresca la pelle ed è a base di acqua minerale naturale Evian, che nasce nel cuore delle Alpi. Fresca, naturale e delicata, ha una composizione minerale equilibrata e un pH neutro e può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili come quella dei bambini.

