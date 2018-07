Per l’estate 2018 si risvegliano i profumi floreali

I profumi e le colonie estive quest’anno si colorano, inaspettatamente, di note floreali. Si risvegliano quindi in anticipo rispetto alla primavera queste note profonde di fiori.

Per l’estate 2018 è tempo di riporre nel cassetto i profumi freschi ed agrumati per scegliere delle note floreali intense, che fanno bene al naso e non solo. Sembra infatti che scegliere un profumo che contenga all’interno determinate note floreali faccia anche bene all’umore. Il profumo dei fiori aumenta la cordialità e rende le persone meno ansiose.

Non vi piacciono le profumazioni totalmente floreali? Potete abbinare a queste note di testa anche delle note di cuore legnose, renderanno il vostro profumo più caldo ed intenso.

Via libera quindi alle profumazioni di rosa, gelsomino, lavanda, peonia, gardenia e glicine… per passare un’estate profumata e in perfetta serenità!