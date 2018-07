I 5 profumi maschili che fanno innamorare le donne

Non ci stupirebbe scoprire da qualche statistica in giro sul web che sono più gli uomini ad acquistare e consumare i profumi piuttosto che le donne. Vi abbiamo già parlato delle creme antirughe per uomini e di come anche gli uomini hanno ormai una vera e propria beauty routine. Oggi vi parliamo invece dei 5 profumi da “uomini veri” che vi conquisteranno!





1. Giorgio Armani Acqua di Giò

Un profumo maschile lanciato sul mercato nel 2015, ma che ad oggi risulta ancora uno dei profumi maschili più venduti. Un profumo fresco e agrumato, con note che ricordano il sale marino e il limone. Perfetto er essere utilizzato d’estate o per un regalo.

2. Trussardi Acqua di profumo

Il profumo di Trussardi è uno dei profumi classici da uomo! Una profumazione calda che unisce note di testa e di cuore che rievocano il legno, un camino, un senso di casa e di sicurezza. Se vi piacciono le profumazioni presenti e persistenti è quello che fa al caso vostro.

3. Burberry for men

Il profumo maschile di Burberry è importante, va saputo portare. Sicuramente più particolare delle profumazioni che vi abbiamo appena proposto. Le note di testa sono bergamotto, lavanda, menta e timo; mentre quelle di cuore sono sandalo, gelsomino, cedro e muschio.

4. Hermes Terre d’Hermes

Amate le profumazioni speziate? Allora Terre d’Hermes è il profumo da “uomo vero” giusto per voi! Ha una profumazione persistente e forte ricca di patchouli, pepe, cedro e vetiver. Un profumo fresco ma al tempo stesso speziato.

5. Ck One

Volete sentirvi uomini quando vaporizzate il profumo la mattina prima di uscire ma al tempo stesso siete ancora troppo giovani per una profumazione speziata o calda?! Ck One è allora la scelta giusta! Un profumo maschile giovane e fresco. Da usare sotto i 30 anni!

