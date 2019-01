Roger&Gallet, Extrait de Cologne 'Néroli e Faciéte': la nostra recensione

Roger&Gallet ha fatto della bellezza un rituale. Da anni si occupa della creazione di prodotti all’avanguardia ma che strizzano l'occhio al passato, per coccolare e rendere più belle, curate e profumate le donne.

Le fragranze dalle note fruttate e floreali sono, senza dubbio, fra i fiori all’occhiello del brand che, comunque, è specializzato anche nella produzione di creme, bagnodoccia e trattamenti per il viso e il corpo. Ma acque profumate, eau de toilette, acqua di colonia e extraits de cologne sono il biglietto da visita di Roger&Gallet, manifestazione di un perfetto equilibrio e di un’attenta ricerca, nonché garanzia di sicurezza da anni.

Extrait de Cologne 'Néroli Faciéte', la nostra recensione

Abbiamo provato l’Extrait de Cologne ‘Néroli facétie’ e vi sveliamo tutto su questa fragranza acquistabile nelle profumerie e online. Una fragranza femminile delicata e fresca, firmata dal parfumeur francese Fabrice Pellegrin. Un estratto di colonia ad alta concentrazione di ingredienti di origine naturale che nasce dall’unione di:

essenza di Neroli

assoluta di fiore di arancio

assoluta di immortelle

preziose essenze distillate di cedro, petitgrain, semi di angelica e vetiver

Néroli Faciéte, la nostra esperienza per 24 ore

Néroli Facétie è una fragranza equilibrante che nasce con l’intento di sgombrare la mente dai pensieri, di portare gioia, allegria, voglia di scherzare, non a caso ‘Facétie’ significa ‘scherzosamente’. Abbiamo provato l’estratto di colonia di Roger&Gallet è ci ha piacevolmente accompagnato per l’intera giornata. Si tratta, infatti, di un’essenza che non svanisce, che rimane sul corpo e sugli abiti per lunghe ore, ma senza infastidire. Un profumo dolce ma non stucchevole. Una fragranza che si fa sentire, ma senza essere invadente.

Abbiamo trovato l’Extrait de Cologne ‘Néroli Facétie’ perfetto per donne mature, chic, eleganti, che amano aggiungere alla propria personalità un tocco raffinato, che lasci il segno. ‘Néroli Faciéte’ di Roger&Gallet è disponibile nel formato da 30ml e in quello da 100ml, presso profumerie e rivenditori autorizzati.

