La recensione di Puretè Plus, il dispositivo completo per la pulizia e l'analisi della pelle del viso

Avere la pelle del viso idratata, pulita, sana e luminosa è indubbiamente il desiderio di tutti, ma non è sempre facile riuscire ad individuare la giusta routine e i prodotti più adatti al nostro tipo di pelle. Infatti, la pelle di ognuno di noi ha esigenze diverse, come sono diversi i livelli di idratazione e le possibili imperfezioni, più o meno importanti.

Proprio per venire incontro alle diverse necessità di ogni tipo di pelle nasce Puretè Plus di HoMedics, una spazzola per la pulizia del viso completa di app e Skin Analyzer, un sistema capace di analizzare la tua pelle ed elaborare una skincare routine personalizzata, assicurandoti pulizia e idratazione ogni giorno. Vediamo meglio allora tutte le funzioni di questo straordinario prodotto.

Puretè Plus è un sistema completo multifunzione che pulisce delicatamente e a fondo la pelle del viso grazie alle 3 testine intercambiabili, capaci di regalarti un trattamento completo per il viso in soli 2 minuti:

testina delicata per pelli sensibili - adatta a tutti i tipi di pelle , questa testina può essere usata quotidianamente per una detersione profonda, ed è l'ideale per rimuovere trucco, impurità e inquinamento;

, questa testina può essere usata quotidianamente per una detersione profonda, ed è l'ideale per rimuovere trucco, impurità e inquinamento; testina per pelli normali - adatta alle pelli normali, questa testina esfolia e deterge la pelle in modo profondo ed efficace, eliminando le cellule morte e le impurità.

in modo profondo ed efficace, eliminando le cellule morte e le impurità. testina massaggiante in gel - da utilizzare dopo la detersione, questa testina svolge un massaggio rassodante e anti stress e, se impiegata in combinazione con una crema idratante o un siero, ne amplifica l'assorbimento.

Inoltre, la spazzola Puretè Plus combina due diverse tecnologie per la pulizia del viso: la vibrazione sonica, con 9.000 pulsazioni al minuto in 2 livelli di intensità rilasciate con un movimento continuativo, e il Sonic Pulse, un sistema combinato di micro oscillazioni rilasciate con un movimento pulsante. Le testine possono essere utilizzate con tre impostazioni di intensità: puoi scegliere il livello sonico 1 per una pulizia più delicata, il 2 per una pulizia più profonda e il 3 con la testina in gel, per un massaggio viso rinvigorente. Infine, il sistema intelligente Zone Control ti invierà un segnale ogni 20 secondi, indicandoti il momento in cui è necessario cambiare la zona del viso da trattare.

Ma Puretè Plus non è solo una spazzola per la pulizia del viso: infatti, nella confezione troverai anche lo Skin Analyzer, un dispositivo per l'analisi della pelle e del suo stato di idratazione che ti aiuterà a capire qual è la beauty routine più adatta a te. Inoltre, tramite l'app HoMedics Beauty (disponibile sia su Android che su Apple) potrai creare un profilo personalizzato (in base all'età, al tipo di pelle, al colore dei capelli, etc.) da collegare allo Skin Analyzer. Grazie ad un check-up completo della pelle, l’app elaborerà un piano settimanale per aiutarti ad ottenere il massimo dal tuo dispositivo, fornendoti anche preziosi consigli su quali prodotti per la cura della pelle sono più indicati per te e su come migliorare la tua routine settimanale con trattamenti extra-opzionali come maschere e sieri. In questo modo, scoprirai qual è il tuo tipo di pelle e quali azioni puoi intraprendere per migliorare e valorizzare il tuo incarnato, quando utilizzare i diversi componenti di Puretè Plus e quando lasciar riposare la tua pelle per ottenere risultati migliori.

Per concludere, la spazzola per il viso Puretè Plus di HoMedics è dotata di docking station con ricarica a induzione, un supporto che ti permetterà di ricaricarla in modo facile e veloce (fino a 70 minuti di autonomia con una sola carica), e di un adattatore USB; inoltre, è dotata di un design impermeabile che consente un utilizzo sicuro anche durante la doccia e il bagno, rendendolo il complemento perfetto per la tua routine di bellezza.

Innovazione, tecnologia e semplicità di utilizzo sono quindi le tre caratteristiche che contraddistinguono il sistema Puretè Plus di HoMedics, il migliore alleato per conoscere a fondo la tua pelle ed accompagnarti in ogni piccolo gesto di bellezza quotidiano, nel modo più giusto.

