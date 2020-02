La recensione del nuovo Silk-épil 9 Flex di Braun, il primo epilatore elettrico al mondo con la testina completamente flessibile

Inoltre, il silk-épil 9 Flex di Braun può essere impostato su due diversi livelli di velocità (il livello 1 per un'epilazione più delicata, il 2 per un'epilazione più rapida) ed è dotato di un'impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, ottima per l'utilizzo del dispositivo sotto la doccia.

Il silk-épil 9 Flex si caratterizza per la comodissima testina completamente flessibile , che si muove autonomamente raggiungendo anche i punti più difficili e rimuove anche i peli più sottili, aderendo perfettamente ai contorni del tuo corpo, e per diverse funzioni e tecnologie innovative: