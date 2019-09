Remescar: il trattamento istantaneo per eliminare borse e occhiaie

Molte di noi conoscono bene la difficoltà nel riuscire a coprire con il trucco occhi gonfi e stanchi o occhiaie profonde e scure, che siano un’eredità genetica, o dovute a stress e sonno da recuperare: spesso neanche pennelli e fondotinta riescono a nascondere questi fastidiosi effetti della stanchezza sul volto.

Ma Remescar ha trovato una soluzione: una crema cosmetica istantanea ed efficace che riduce e attenua immediatamente borse ed occhiaie. La tecnologia innovativa della crema per borse e occhiaie Remescar distende e leviga la pelle attorno agli occhi: applicando una piccola quantità di crema sul contorno occhi, borse ed occhiaie si ridurranno fino al 75%, per un effetto lifting che dura fino a 8-10 ore.

La sua tecnologia Eyesyl agisce immediatamente su borse e occhiaie grazie ad un'inedita formula a base di minerali d'argilla e di un complesso bi-peptidico: l'effetto rassodante dona alla pelle un aspetto più compatto e levigato, l'azione drenante riduce l'accumulo di fluidi nel contorno occhi e i muscoli beneficiano di una micro pausa rilassante. Queste azioni mirate aiutano a ridurre il gonfiore e ad attenuare notevolmente le occhiaie.

È importante utilizzare la dose giusta di crema, pari alla dimensione di un chicco di riso: una quantità inferiore non sarà efficace, mentre una quantità superiore non si assorbirà completamente o potrebbe causare sensibilità. Inoltre, è importante ricordare che, prima di applicare la crema sul contorno occhi, questa va strofinata tra le dita (gli indici, con cui poi la applicherai) finché non diventa incolore (circa 5-10 secondi): questo è uno dei fattori principali per far funzionare correttamente la crema per borse e occhiaie Remescar.

Adatta sia agli uomini che alle donne, la crema per borse e occhiaie Remescar è apprezzatissima per i suoi risultati immediati, dalla prima applicazione, ed efficaci e la puoi trovare su Amazon.it a 27,99 €.

