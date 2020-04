Sapone naturale di Aleppo, un prodotto dalle tantissime proprietà benefiche per viso, corpo e capelli

Il sapone di Aleppo è un sapone vegetale e naturale a base di olio di oliva e olio di alloro; è un prodotto molto antico, il cui nome deriva dalla città di Aleppo in Siria, e ricchissimo di proprietà benefiche per la pelle del viso, del corpo e per i capelli.

Scopriamo allora tutti i benefici del sapone di Aleppo e dove poterlo acquistare.

Proprietà

Il sapone di Aleppo è un prodotto costituito da olio di oliva e alloro, ingredienti altamente benefici per la pelle e per i capelli. Tra le tantissime proprietà, le più importanti sono:

proprietà nutrienti e rigeneranti;

previene l'invecchiamento e la secchezza della pelle, assorbendone l'umidità;

emolliente e lenitivo per le infiammazioni della pelle;

aiuta la guarigione delle ferite;

antinfiammatorio, antisettico e disinfettante;

stimola la sintesi delle proteine di collagene ed elastina;

proprietà antiossidanti;

aiuta nel trattamento di macchie sul viso , acne, psoriasi, eczemi, dermatiti cutanee e ustioni;

regola la produzione di sebo del cuoio capelluto - ideale per capelli grassi ;

; dona ai capelli lucentezza e volume.

Dove acquistare il sapone di Aleppo

Se vuoi acquistare il sapone di Aleppo ti consiglio quello di Amity, un sapone realizzato in modo del tutto naturale e artigianale, dalla formula* pura, vegetale e a pH neutro. Realizzato secondo l'antica tradizione, viene prodotto in Turchia in calderoni di rame, ritagliato e stampato a mano, poi lasciato ad asciugare al sole per 6 - 9 mesi e la sua composizione priva di parabeni, coloranti, profumi, conservanti e qualsiasi altro prodotto chimico o industriale, lo rende perfetto per tutti i tipi di pelle, anche per quelle più sensibili, soggette ad allergie e intolleranze e per la pelle dei bebè.

Inoltre, questo sapone è un prodotto ecologico, di lunga durata e biodegradabile, non contiene grassi animali ed è completamente cruelty free (non testato sugli animali).

*Ingredienti: 16% olio d’alloro, olio d’oliva, cristalli di sale minerale.