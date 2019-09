Set di saponette nere biologiche: idrata e prenditi cura della tua pelle in modo naturale ed efficace

Perfetto anche come idea regalo, grazie alla confezione elegante, ecologica e riciclabile, trovi il set di 6 saponette biologiche di O Naturals in vendita su Amazon.it a 19,99 €.

Il set di O Naturals ti dà la possibilità di provare 6 saponette biologiche, realizzate con ingredienti rigorosamente naturali e ognuna dai benefici diversi. Grazie a queste saponette offrirai alla tua pelle un trattamento degno di una spa, il tutto restando comodamente a casa. La pelle sarà più idratata e luminosa. Prodotte con ingredienti autentici, completamente naturali e biologici , lasceranno su viso e corpo una sensazione di pulizia, idratazione e benessere. Inoltre, sono prive di parabeni, solfati, profumi, prodotti chimici nocivi e sono cruelty free (zero test sugli animali). Prodotto di altissima qualità, le saponette O Naturals sono ideali per tutti i tipi di pelle , e le proprietà calmanti e cicatrizzanti le rendono ideali anche per chi ha la pelle rovinata, con imperfezioni o molto sensibile.