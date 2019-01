I 'Camperos' sono tornati: nuove tendenze e consigli per indossare gli stivali texani

Qualcuno li aveva riposti in soffitta con il proposito di tenerli da parte per un'eventuale party a tema cow boy e, invece, i Camperos ci sorprendono nel 2019 tornando in prima linea tra gli stivali must have dell'anno.

Qualcuno li conosce meglio come stivali texani e sono le tipiche calzature da 'saloon' quelle di cui tante volte - in passato - ci siamo innamorati guardando i film western. Bene, proprio loro, stanno conquistando le vetrine dei negozi di scarpe, stanno facendo innamorare (di nuovo) le star di fama internazionale.

Come abbinare i Camperos

Ma, chi negli anni ha indossato i Camperos, sa bene che abbinarli non è affatto semplice. Ci vuole gusto, sobrietà, attenzione, perché è facile cadere nel 'carnevalesco', nel pacchiano o nell'effetto 'campagnolo'. Sappiate che la parola d'ordine per indossare gli stivali texani nel 2019 è 'minimal chic'. Più il vostro outfit sarà basic, più il Camperos ci starà tutto. Jeans skinny nero, t-shirt nera e chiodo di pelle? Ottimo. Pantalone culotte color sabbia e pullover beige over size? Perfetto. Più è semplice e meglio è, insomma.

Modelli di Camperos Inverno 2019

Stivale Camperos Kick Footwear @amazon

Si va dal classico Camperos marrone, alto fino al polpaccio, con impunture in vista e tacco largo e basso, come il Kick Footwear in vendita su Amazon ai modelli più bassi, perfetti anche con una gonna, come il Divine follie in vera pelle. Si passa dal classico Camperos scamosciato effetto invecchiato (come lo stivale texano personal shoepper) a quello marrone scuro, perfetto per chi ama uno stile di abbigliamento classico (come, ad esempio, l'Ankle Boots Chelsea di Hafiot).

Stivali texani, tendenze 2019

Stivali texani Geox @amazon

Nel 2019, non mancano poi le rivisitazioni del classico Camperos. E, così, nei negozi e online, troviamo stivali texani con borchie o punti luce (come lo stivale Geox in vendita su Amazon) e modelli dall'effetto laminato bianco, perfetti sotto ad un jeans sfrangiato (come gli stivaletti texani Find).

E per chi vuole osare, nell'Inverno e nella Primavera 2019 sono in pole position i Camperos animalier. Modelli 'strong' per donne di carettere che impreziosiranno con un tocco chic e selvaggio i vostri outfit.

Camperos animalier Lq Qstore su Amazon