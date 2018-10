Dr. Martens, gli anfibi che non passano mai di moda

La storia delle Dr. Martens è la storia di un successo senza tempo. Quando il primo prototipo venne venduto nel Regno Unito divenne subito un must tra i giovani. Oggi, in tutto il mondo, gli anfibi Dr. Martens sono sinonimo di qualità e di tendenza, soprattutto per il loro grande comfort, dato dalle suole con cuscinetto d'aria, ma anche nel loro taglio inconfondibile. La cucitura gialla e la tripla impuntura della tomaia, distinguono il marchio da tutte le altre calzature.

Il modello 1460 è l'originale anfibio Dr. Martens. Il suo riconoscibile DNA è così composto: otto occhielli, classica pelle Smooth, bordi scanalati, fettuccia posteriore, cuciture gialle e una comoda suola a cuscinetto d'aria. Questo anfibio unisex è realizzato con una delle più raffinate tecniche di costruzione: il guardolo Goodyear, dove tomaia e suola sono cucite assieme con la cucitura a Z termosigillata. La calzatura poggia sulla suola AirWair, resistente a olio e grasso e dotata di ottime proprietà antiabrasione e antiscivolo, ed è realizzato in pelle Smooth, un cuoio leggermente strutturato e molto durevole dalla morbida lucentezza.

