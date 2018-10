Galosce, come sceglierle e come indossarle con stile

Si chiamano galosce, calosce o più semplicemente stivali da pioggia e sono le scarpe gommate che possono salvarci nel periodo delle piogge. In autunno e in inverno, infatti, le giornate di sole lasciano più spazio ai temporali, alle intemperie, al tempo incerto ed avere sempre a disposizione un paio di galosce è un’ottima idea.

Non pensate subito a degli antiestetici stivaloni neri, brutti, ingombranti e anche scomodi, perché la moda ha scelto – ormai da qualche anno a questa parte – di strizzare l’occhio al maltempo, proponendo modelli di stivali da pioggia comodi e anche fashion. Esistono calosce dai colori accesi, altri dalle fantasie di ultima tendenza. Ci sono modelli sobri da poter indossare anche sotto ad un tailleur, all’esigenza, e quelli più sbarazzini, perfetti sotto ad un jeans o sotto ad un outfit più casual.

Ecco 5 modelli di galosce niente male:

1.Galosce fantasia Spylovebuy

Partiamo dalla variegata serie di galosce Spylovebuy. Si tratta di stivali da pioggia alti fin sotto il ginocchio, con piccola fibbia laterale, totalmente di gomma, disponibili in tantissime fantasie. A pois, a fiori, con teschi, con farfalle, a righe. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

2. Galosce basse Crocs

Per chi preferisce degli stivali da pioggia bassi, comunque impermeabili e molto comodi – ideali anche per lunghe passeggiate sotto l’acqua – Crocs propone il suo modello Jaunt shorty boot, disponibile in tantissimi colori, dal più sobrio nero al più eccentrico giallo limone.

3. Galosce unisex Dunlop

Per chi va in moto, per chi ama vestire sportivo, per chi cerca un paio di stivali da pioggia unisex, semplici e funzionali, Dunlop propone le galosce Protective Dee, ideali anche per il lavoro sotto la pioggia. Sono molto sobrie, disponibili in nero e in grigio, e sono tra le scarpe per il maltempo più vendute su Amazon.

4. Galosce tartan Beck

Se siete alla ricerca delle classiche galosce in gomma, alte, abbastanza aderenti, perfette se indossate con un pantalone skinny o con un leggings, Beck ha un modello economico e molto in linea con le ultime tendenze. Uno stivale da pioggia con dettagli tartan, disponibile in nero e in grigio, con un tacco di 3 centimentri, ideale per chi soffre di problemi alla schiena.

5. Galosce fantasia Demar

Se invece il modello di galosce che cercate deve essere davvero particolare e non passare inosservato, ci sono gli stivalil da pioggia di Demar che potrebbero fare al vostro caso. Con fantasie geometriche, astratte, colorate, portano ai piedi disegni artistici, sbarazzini e molto originali.

