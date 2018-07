Le 5 sneakers da donna da abbinare a qualsiasi outfit

La sneakers è una scarpa davvero versatile e che non può mancare nel guardaroba di ogni donna! Nata originariamente come scarpa esclusivamente sportiva negli ultimi anni è spuntata anche sulle passerelle di moda abbinata a qualsiasi tipo di outfit. La giusta sneakers riesce infatti a rendere giovane e attuale anche un abito classico. Ecco quindi le sneakers che ogni donna dovrebbe avere.

1. Vans Old Skool

Le sneakers più di tendenza del momento sono senza dubbio le Vans Old Skool. Un paio di sneakers in tela e camoscio nere che si abbinano bene ai look con pantaloni neri, bianchi o jeans. Stanno molto bene anche con un vestitino a fiori con sfondo nero o bianco. La comodità e la resistenza di queste sneakers non vi farà più tornare indietro. Anche il prezzo è davvero accessibile!

2. Converse Chuck Taylor all Star

Le Converse All Star sono un paio di sneakers dal fascino intramontabile e che vanno sempre di moda. La loro linea pulita e semplice fa si che si abbinano facilmente ad ogni tipo di look. Sono perfette anche con un paio di jeans dal lavaggio semplice e un blazer elegante.

3. adidas Superstar Foundation

Un paio di sneakers più massiccie e vistose, ma pur sempre versatili. Adatte soprattutto nel periodo invernale le Superstar della Adidas terranno al caldo e al riparo dall’acqua i vostri piedi!

4. Saucony Jazz o Vintage

Un paio di sneakers perfette per chi ama vestirsi in maniera casual e sportiva anche per la vita di tutti i giorni. Il prezzo è leggermente alto ma la comodità e la qualità di queste scarpe valgono veramente la pena.

5. adidas - Stan Smith, Sneaker Unisex

Le Stan Smith sono un paio di sneakers molto di tendenza negli ultimi due o tre anni. La pelle bianca e la linea semplice di queste scarpe sportive fa sì che possano essere abbinate davvero a qualsiasi look, perfette anche sotto un abito elegante per sdrammatizzarlo un po’.

