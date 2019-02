Sneakers donna per la Primavera 2019: i modelli da avere (assolutamente!)

Preparatevi, perché se siete amanti delle scarpe sportive, ci sono sneakers delle quali non potrete fare a meno nella prossima Privamera. Dalle classiche total white a quellepiù stravaganti, dalle scarpe in tela con lacci a quelle a calzino che abbracciano la caviglia assicurando comfort.

Oggi vi suggeriamo 5 modelli di sneakers da procurarvi, prima che arrivi la Primavera, per avere la certezza di essere super fashion (oltre che comode!):

Un grande classico, una sneakers bianca è quella che risolverà anche le tue giornate più buie, quelle in cui non sai mai che mettere. Scegli un modello comodo e sportivo, con suola alta. Una scarpa robusta, da indossare sotto ad una tuta o a un jeans. Un esempio? Il modello Homebaby total white, con suola alta 2 centimentri, di pelle, confortevole e morbida. Un modello fashion ma vintage allo stesso tempo, in grado di donare un tocco speciale ai tuoi outfit.

Scopri di più su Amazon a partire da 9,98 euro

2. Scarpe sportive senza lacci

Le scarpe senza lacci, modello 'calzino' sono sempre più di moda, non solo per fare attività sportiva al chiuso, ma anche per uscire. Si tratta di calzature leggere, confortevoli e - da qualche tempo - anche fashion che si confermano tra i must have 'sporty' della Primavera 2019.

Scopri di più su Amazon a partire da 4,95 euro

Diamo un tocco di colore alla Primavera con un paio di sneakers colorate e stravaganti. Come quelle firmate Desigual con fantasie tipiche del brand e qualche scritta. Perfette sotto ad un jeans, ma anche sotto ad un vestitino sbarazzino. In materiale sintetico, dalla chiusura con lacci e con suola para, si tratta di un modello comodo, femminile e diverso dal solito.

Scopri di più su Amazon a partire da 79,95 euro

Mettete nella scarpiera anche un paio di sneakers vintage, come le Diadora Heritage, in pelle bianca, con dettagli rossi e blu. Belle, unisex (da poter scambaire con il partner se, per caso, avete lo stesso numero). E con quello stile retrò che ha sempre il suo fascino.

Scopri di più su Amazon a partire da 72 euro

Una scarpa da running basic, da mettere sotto un leggings o sotto a qualunque pantalone sportivo è la migliore amica delle donne - soprattutto delle più sportive - nella primavera alle porte. Come il modello nero Nike con baffo bianco. Semplici, basiche e indispensabili.

Scopri di più su Amazon a partire da 49,68 euro