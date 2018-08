Le sneakers da uomo perfette per ogni look

Le sneakers sono parte fondamentale del guardaroba di ogni ragazzo e uomo. Proprio per questo abbiamo selezionato oggi 5 sneakers da uomo perfette per ogni look ed occasione.

1. adidas Originals Stan Smith

Le Stan Smith di Adidas sono le sneakers bianche per eccellenza. Quelle perfette sia sotto un abito elegante che sotto ad un paio di jeans ed una t-shirt. Il prezzo non è elevato e si tratta di scarpe di qualità.

2. Vans Authentic, Sneaker a Collo Basso

Le Vans sono tornate molto di moda nell’ultimo anno. Sono scarpe in tela, leggere e disponibili in davveoro tanti colori diversi. Perfette per look casual e molto comode!

3. adidas Tubular Shadow

Con queste sneakers vi sembrerà di essere in pantofole tanto sono comode. Se amate il look sportivo, street e casual sono perfette per voi!

4. Uomo Donna Air Scarpe da Ginnastica Corsa

Un paio di sneakers unisex e davvero sportive. Grazie alla forma della suola sono davvero leggere e comode per camminare a lungo o anche per allenarsi.

5. adidas Samba Og

Un paio di sneakers dal sapore un po’ vintage. Anche queste sneakers sono disponibili in vari colori e si adattano a diversi tipi di outfit, dal più elegante al più sportivo.

