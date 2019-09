Fai rinascere la tua pelle con lo scrub ai sali del Mar Morto di Pranaturals

Esfoliare regolarmente la pelle e nutrirla quotidianamente è importantissimo per la sua salute, e uno dei momenti fondamentali nella beauty routine di ciascuna di noi è sicuramente lo scrub. Lo scrub è un trattamento che, grazie all’azione meccanica di micro-granuli o principi attivi, esfolia la pelle, elimina le cellule morte e le impurità dalla superficie dell’epidermide, facilita il rinnovamento degli strati cutanei superficiali e prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti di bellezza, predisponendo la cute ad assorbire e assimilare in modo più efficace i principi idratanti, nutrienti e ristrutturanti di maschere e creme.

Lo scrub per il corpo ai sali del Mar Morto di Pranaturals è un prodotto davvero ottimo: 100% biologico e naturale, è ricco di minerali naturali e indicatissimo anche per chi ha la pelle sensibile e/o secca; formulato con ingredienti completamente naturali, senza parabeni o altri additivi, non è testato sugli animali.

In questo scrub, i potenti minerali del Mar Morto, che grazie all'alta concentrazione di magnesio idratano a fondo la pelle e riducono le infiammazioni, si fondono armoniosamente con oli di mango, kiwi, mandorle dolci e grano: i sali combinati con gli oli si sciolgono sulla pelle rimuovendone delicatamente le cellule morte, illuminandola e rigenerandola.

Dal meraviglioso profumo di frutta e dalla consistenza davvero gradevole, lo scrub di PraNaturals è a grana fine e leggermente oleoso, e lascia la pelle molto morbida anche dopo il risciacquo; nutre e pulisce a fondo la pelle, la disintossica e ringiovanisce la pelle opaca e stanca. Per avere pelle morbida come la seta, prova lo scrub ai sali del Mar Morto di Pranaturals, nella confezione da 500 g in vendita su Amazon.it a 13,99 €.

