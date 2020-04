La recensione dello scrub per il viso alla bava di lumaca, un prodotto biologico straordinariamente efficace

Lo scrub per il viso alla bava di lumaca di Nuvo' è un prodotto 100% made in Italy e biologico certificato (certificazione ecobiocosmesi AIAB) di altissima qualità, che sfrutta l'azione sinergica di 10 principi attivi funzionali e super efficaci:

Lo scrub per il viso è un prodotto esfoliante che ha il compito di rimuovere le tracce di sporco e le cellule morte e migliorare l’ossigenazione e la micro circolazione della pelle, oltre a renderla anche più ricettiva ai trattamenti successivi, come creme e maschere. Grazie alla sua azione, quindi, lo scrub per il viso rigenera e purifica la pelle, rendendola morbida, pulita e luminosa.